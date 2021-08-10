Сеул, 10 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Страны-члены АСЕАН и их партнёры по диалогу выражают поддержку полной денуклеаризации Корейского полуострова, установления прочного мира в регионе посредством диалога и дипломатии. Об этом 10 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, данный пункт включён во все четыре заявления, принятые по итогам встреч министров иностранных дел Южной Кореи и стран АСЕАН, АСЕАН плюс три, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН.

Напомним, что данные мероприятия прошли на прошлой неделе в формате видеоконференции.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что заявления председателей встреч отражают ключевые моменты, такие как важность диалога и дипломатии, достижение мира на Корейском полуострове на основе соглашений, достигнутых между Южной Кореей и КНДР и между КНДР и США. В них также содержится призыв к совместной работе над разработкой, производством и распространением вакцин от COVID-19 с целью обеспечения равного доступа для всех.

Кроме того, представители стран региона договорились работать над поддержанием открытости рынка и региональных цепочек поставок, а также над реализацией Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства.