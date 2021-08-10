Киев, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Украинцы в настоящий момент больше всего доверяют Вооруженным силам, волонтерским организациям и церкви, свидетельствуют результаты соцопроса, представленные сегодня, 10 августа.

Опрос

Согласно полученным результатам, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к ВСУ (доверяют 68% опрошенных), волонтерским организациям (64%), церкви (63,5%). Также в первой пятерке лидеров по доверию — государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61%) и местные власти города (поселка, села), в котором проживает респондент (57%).

Центральной власти граждане практически не доверяют — государственному аппарату (чиновникам) не доверяют 76%), Верховной раде — 75%, судам (судебной системе в целом) — 74%, политическим партия и правительству Украины — 72%.

Исследование было проведено соцслужбой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

ИА REGNUM напоминает, что согласно результатам соцопроса, наилучший баланс доверия и недоверия у украинских топ-политиков в настоящий момент — у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.