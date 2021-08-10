Владимир, 10 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Во Владимирской области 10 августа подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

51.mchs.gov.ru Госпитализация пациента с COVID-19

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 266 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 830 пациентов, в том числе 169 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1518 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.