Москва, 10 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить ряд стран Восточной Европы направлено в первую очередь на избирателей внутри её страны. Об этом 10 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Таким образом политик планирует показать, что оставляет после себя конструктивные выгодные для Германии отношения с другими странами.

«Она красиво попрощается. Она во многом буде играть на внутреннюю публику в Германии. И свою внешнюю политику она хочет закончить успехом», — сказал Рар.