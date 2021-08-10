Екатеринбург, 10 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге считают вероятным рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Такой вывод можно сделать из выступления главы городского департамента экономики Алексея Прядеина.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

Выступая на заседании городской думы, Прядеин допустил повышение стоимости проезда. «Естественно, что повышение тарифов для выполнения всех капитальных затрат, для их возврата, будет необходимо», — сказал чиновник.

Позже в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили журналистам, что в обозримом будущем власти не планируют повышать стоимость проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о многомиллионных долгах МУП «Гортранс» перед энергетиками.