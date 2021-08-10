Москва, 10 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Состояние топливного рынка оказывает непосредственное влияние на всю экономическую структуру страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Являясь одной из базовых составляющих калькуляции затрат, цены на бензин, как непосредственно, так и опосредованно, через систему межхозяйственных связей, оказывает влияние на ценообразование во всех сферах хозяйственной жизни.

Собственно говоря, именно с этого начинается инфляция издержек. Отсюда и необходимость постоянного регулирования данного сегмента рынка. Ситуация на топливном рынке требует постоянной корректировки со стороны государства.

Скачкообразный рост биржевых цен на бензин, вполне обоснованно вызывает беспокойство со стороны профильных ведомств. В настоящий момент институциональное регулирование, предполагается ограничить посредством временного исключения из схем биржевых продаж чисто спекулятивной составляющей.

Допуск к торгам лишь реальных производителей, позволит на определенный, краткий период, стабилизировать цены. В тоже время запрет на торговлю структурам аффилированным с крупными нефтяными холдингами, снизит вероятность использования схем, ведущим к удорожанию бензина.

Однако, со временем, методы манипулирования рынком могут усложниться, что приведет новому росту стоимости топлива. В этом, смысле указанные ограничения могут иметь лишь кратковременный эффект.

Ограничение же предельного роста цен в течение торговой сессии является апробированным (хотя и достаточно ограниченным по своему воздействию на рынок) способом сдерживания биржевой волатильности.

Государственные структуры стремятся стабилизировать рынок топлива, не прибегая к крайним антирыночным мерам (как то запрет на экспорт бензина). Однако, ограничение деятельности трейдеров и связанных с крупными нефтяными холдингами структур, способно оказать лишь временное позитивное влияние на рынок.

Перспективное же решение проблемы лежит на путях развития нефтепереработки на всей территории России и контроле за модернизацией и графиком ремонта действующих НПЗ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести временный запрет продажи бензина трейдерами. Такую возможность допустил вице-премьер Александр Новак.

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