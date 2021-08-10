Калуга, 10 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Новгородском государственном университете, который является одной из площадок проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121», команды из Калуги и других городов на протяжении трёх недель создают долгосрочный образ будущего России на 100 лет вперед. В 2021 году участие в данном интенсиве принимают участие около трёх тысяч человек из 82 регионов, представлено более двух тысяч проектов. Об этом 10 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы Агентства стратегических инициатив На площадке ситуационного центра проектно-образовательного интенсива Новгородского государственного университета

Калужский губернатор Владислав Шапша вместе с генеральным директором Агентства стратегических инициатив СветланойЧупшевой посетили в Новгороде ситуационный центр проектно-образовательного интенсива, который базируется в местном государственном университете. Спецпредставитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков рассказал о работе центра.

На цифровых панелях была представлена аналитика по проектам, участвующим в «Архипелаге 2121», продемонстрированы возможности электронного поиска экспертов и отслеживания образовательных мероприятий форума. В университете Владислав Шапша принял участие в представлении проектов команд интенсива в треке «Национальная социальная инициатива» (НСИ).

В ходе знакомства с региональными социальными проектами губернатор Калужской области Владислав Шапша положительно оценил инициативы коллег по сохранению и поддержке многодетных семей.

«Если мы хотим, чтобы многодетные мамы с уверенностью смотрели в будущее, было бы здорово дать им возможность раньше уходить на пенсию, платить им пенсию как ударникам труда», — отметил Владислав Шапша.