Липецк, 10 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 августа подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 42 тыс. 125 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 35 тыс. 902 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 232 — за последние сутки.

За весь период скончались 1230 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.