Кострома, 10 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Костромской области создали рабочую группу по профилактике разводов. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и социальной защитеАлександра Лазутина.

Костромская семья

В её состав вошли представители департамента, социальных организаций, областной комитет по делам молодёжи, управление мировых судей.

«Группа будет работать по трём направлениям. Мы будем обучать специалистов в муниципальных учреждениях социальной сферы, сотрудничать с судьями и возрождать школу семейной жизни. При подаче заявлений на развод мировые судьи будут предлагать супругам не торопиться с решением и обращаться в службы поддержки. Возрождение форм для пропаганды семейных ценностей тоже важно. Сейчас создаётся школа семейной жизни, в состав которой будут входить опытные пары. Они смогут давать советы молодым супругам», — сказала Лазутина.

Сроки реализации и планируемые показатели проекта представитель департамента не озвучила. По данным управления ЗАГС за первое полугодие 2021 года в Костромской области число заключенных браков было практически идентично количеству разводов. За январь — июнь поженились 1280 пар, 1274 семьи(на 26,5% больше, чем в 2020 году) приняли решение о расторжении отношений. По информации департамента соцзащиты подавляющее число семей в Костромской области распадаются из-за измен, физического и психологического насилия, злоупотребления алкоголем или наркотиками.