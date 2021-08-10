Тюмень, 10 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 283 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 августа коронавирусом заразились 49 400 человек, выздоровели 45 142 человек. Скончались с начала пандемии 1090 пациентов с COVID-19. Это на 25 человек больше, чем днём ранее, и является максимальным показателем суточных смертей за весь период пандемии в Тюменской области. Ранее максимум составлял 20 погибших ковид-пациентов в сутки.