Кабул, 10 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В результате минометного удара в городе Газни на востоке Афганистана погибли три мирных жителя, ещё 18 пострадали. Об этом 10 августа сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на полицию.

Афганистан

Отмечается, что обстрел произошел в первом полицейском округе города. Более подробной информации не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки афганские военные ликвидировали на территории Афганистана свыше 360 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операции проводились в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан.