Ярославль, 10 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Власти Ярославля и Ярославской области за несколько лет не исполнили обещание по открытию нового детского сада в здании бывшего детского дома №1 на улице Посохова. Об этом сообщает жители соседних домов в социальных сетях.

Yarnews.net Бывший детский дом в Ярославле

Детский дом в здании бывшего детского сада был закрыт в 2014 году. Это было сделано, чтобы вновь перепрофилировать его под дошкольное учреждение. Здание планировалось реконструировать. Работы были включены в адресную инвестиционную программу города Ярославля. В 2016 году здание было передано городскому предприятию «Ярославльзаказчик» для разработки проектной документации. Но, как сообщают жители соседних домов, никаких работ проведено не было. Здание пустует и разрушается, а мест в детских садах в этом районе не хватает.

«Тут уже трава везде выросла, он весь разваленный, стёкла пластиковые, которые стояли, разрисованы, на верхах всё повыбито. И обещали в правительстве Ярославский области сделать здесь детский сад. Зато рядом прекрасно функционирует частный детский сад. Повсюду у нас новостройки, новый район жилой, а детям ходить в садики некуда. У нас рядом только, получается, один детский сад, в который огромная очередь. Ещё у меня старший сын был маленьким, мы надеялись, что здесь сделают детский садик. Вот у меня уже второй ребёнок появился, а детского сада так и нет», — рассказала в видеообращении местная жительница.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к органам власти города, возникла бюрократическая проблема. Старое здание детского сада не соответствует новым требованиям. При реконструкции детский сад будет считаться новым, а по нормативам в нём, например, должен быть лифт на второй этаж для маломобильных групп населения.

Другая проблема — в деньгах. Новые детские сады сейчас строятся по национальным проектам за счёт федерального бюджета. Но нацпроектами реконструкция старых зданий не предусмотрена. Деньги на это надо искать в городском бюджете, а их нет.

По данным источника, мэрия не отказывается от идеи детского сада в этом месте. Но, скорее всего, речь будет идти о сносе старого, вполне пригодного здания и новом строительстве.