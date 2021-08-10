Москва, 10 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что Украине предстоит еще длительный путь реформ. Об этом 10 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Также эксперт отметил, что в Германии не забыли резких высказываний президента Украина Владимира Зеленского в адрес Меркель.

«Публиковали его разговоры, где он говорил, что Меркель слабая, ничего не делает для Украины. В Германии помнят об этом и обиделись в то время, но сегодня улыбаются на это. В то же время Меркель понимает, что Украине предстоит длинный путь реформ», — сказал Рар.