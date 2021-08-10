Иркутск, 10 августа 2021, 14:23 — REGNUM Реабилитация больных коронавирусом должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии, и эта инициатива найдет отражение в народной программе «Единой России».
Сегодня у врачей накоплен достаточный опыт работы с коронавирусом, успешные практики должны быть внедрены повсеместно. Об этом заявил главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с медиками в Иркутской области.
Система здравоохранения прошла серьезное испытание пандемией, но коронавирус еще не побежден. Для решения вопроса необходимо продолжать вакцинацию, считает Денис Проценко.
При этом тема развития системы здравоохранения в целом не должна уходить на второй план, подчеркнул главный врач больницы в Коммунарке. Перезагрузку системы здравоохранения должны проводить сами врачи.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, запустить программу развития медицинской реабилитации, в том числе после коронавируса, правительству и «Единой России» президент РФ Владимир путин поручил на Съезде партии в июне.
Владимир Путин подчеркнул, что на нее должно быть выделено не менее 100 млрд рублей на 2021−2026 годы, причем 60 млрд из них — на 2021−2024 годы.
Напомним, ранее на Съезде «Единой России» по предложению Президента Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.