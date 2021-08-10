Грозный, , 14:23 — REGNUM Избирком Чечни зарегистрировал ныне действующего главу Чечни Рамзана Кадырова кандидатом на выборы руководителя региона. Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Рамзан Кадыров претендует на четвертый срок на посту главы республики. Его кандидатуру выдвинула на выборы партия «Единая Россия».

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

Удостоверение кандидата Рамзану Кадырову вручил председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов.

Напомним, помимо Кадырова, в выборах главы республики планируют участвовать еще депутат парламента Чеченской Республики Халид Накаев, выдвинутый КПРФ, и заместитель главы администрации руководителя региона Иса Хаджимурадов, кандидатуру которого выдвинула партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В 2021 году у Рамзана Кадырова подходит к концу третий срок срок пребывания на посту главы субъекта РФ. Выборы руководителя республики проводятся путем прямого голосования. На прошлых выборах в 2016 году за Кадырова отдали свои голоса 97,94% избирателей.

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