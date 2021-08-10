Москва, 10 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Единая валюта, единый парламент, единый орган исполнительной власти являются обязательными элементами полноценного Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мне кажется, эта форма, создание в том числе и определённых комиссий, которые созданы в Европейском Союзе при Европарламенте — как государство уже фактически из 27 государств, — она могло бы иметь место и в Союзном государстве сейчас», — заявил Калашников.

«Не надо ничего придумывать, это уже придумано, пройдено, и в том числе ошибки, которые там сделаны, могли бы мы использовать в нашей интеграционной работе», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.