Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост», включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом 10 августа сообщили в Росфинмониторинга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

fedsfm.ru Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Напомним, 9 июня 31-летний Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, которую спел блогер. Ролик с ней появился в интернете в 2020 году.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. По ходатайству следствия блогер был задержан и отправлен под стражу.