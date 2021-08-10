Ульяновск, 10 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли новые травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

По данным ведомства, 9 августа пожарно-спасательные подразделения 6 раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе по два очага ликвидировано в Ульяновске и Ульяновском районе, по одному — в Новомалыклинском и Старомайнском районах.

Общая площадь возгорания за сутки составила 1,568 гектаров. Из них 1,5 гектара травы горело в Ульяновске.

Кроме того, за последние сутки обнаружена и подтверждена термоточка в Майнском районе. В ведомстве отмечают, что это было горение сухой растительности, пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовию из Ульяновской области выехали более 50 спасателей для оказания помощи в тушении пожара в заповеднике.