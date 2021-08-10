Лондон, 10 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Британии Land Rover 1967 года оснастили паровым двигателем. Видео о проекте размещено на канале Drivetribe в YouTube.

Drivetribe Land Rover 1967 года с паровым двигателем

Автором проекта, а также владельцем машины, является 70-летний Фрэнк Ротуэлл, который прославился тем, что переплыл на лодке Атлантику за 56 дней.

Максимальная скорость автомобиля с паровым мотором составляет всего 20 км/ч. Ротуэлл для того, чтобы оснастить Land Rover этим двигателем, тщательно измерил все подкапотное пространство. При установке парового агрегата некоторые детали пришлось демонтировать. Так, машина лишилась системы полного привода и переднего дифференциала.

Land Rover получил только одну педаль для торможения, а набор скорости происходит за счет рычага на передней панели.

Автомобиль можно заправлять прямо с водительского места, поскольку отверстие для угля находится в салоне, а его запас хранится под передним креслом.

Модернизированный Land Rover, который получил название Милдред, зарегистрирован и может свободно перемещаться по дорогам общего пользования.

Ранее в Нидерландах представили рестомод Land Rover Defender.

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