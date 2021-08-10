Атланта, США, 10 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст переедет на другой стадион, чтобы закончить работу над своим новым студийным альбомом «DONDA», заявил один из близких сотрудников рэпера. Об этом сообщает портал NME.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

В конце июля исполнитель переехал на стадион Mercedes-Benz в Атланте, чтобы закончить работу над записью новой пластинке в начале этого месяца, и с тех пор провел две официальный премьеры на стадионы, но так и не выпустит альбом в цифровом формате на стриминговые площадки. О переезде рэпера рассказал KayCyy, близкий друг Канье, который написал в ныне удаленном посте в твиттере: «Мы переезжаем на другой стадион».

На данный момент стриминговый сервис Apple Music сообщает, что выход альбома «DONDA» состоится 15 августа.