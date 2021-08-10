Москва, , 14:20 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель во время предстоящего визита в Киев поставит вопрос о развитии зеленой энергетики на территории Украины. Об этом 10 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меркель не обрадует украинское руководство требованием, что при ее наследнике Украине придется подключаться к зеленым сделкам Евросоюза, которым руководит Германия», — сказал Рар.

Однако украинские власти вряд ли станут менять свою энергетическую политику в сторону перехода на зеленое топливо, полагает эксперт.