Москва, 10 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее порядок реализации проекта «Социальный контракт». Об этом 10 августа сообщает сайт правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Механизм должен помочь малоимущим членам семей с детьми улучшить перспективы на рынке труда и найти работу.

Ранее в столице был реализован пилотный проект помощи малоимущим семьях с детьми, в рамках которого нашли работу 2 тыс. человек. При этом средняя зарплата участников проекта составила 50 тыс. рублей.

«Опыт признали успешным, а идеи пилотного проекта легли в основу социального контракта», — рассказали в мэрии.

Для участия в проекте «Социальный контракт» жителям Москвы предлагается подать заявку в центрах занятости «Моя карьера».