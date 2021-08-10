Тбилиси, 10 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Грузия по итогам прошедшей неделе заняла первое место по темпам распространения коронавируса на душу населения. Данные были опубликованы 10 августа в The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно представленным данным, в Грузии в среднем за сутки на прошлой неделе выявляли по 3758 случаев заражения коронавирусом. Среднее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в сутки составило 36.

На втором месте в списке находится Остров Мэн, который относится к Британским коронным владениям, а на третьем — Республика Фиджи. Далее идут Куба и африканское Королевство Свазиленд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии.