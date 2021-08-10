Белград, , 15:01 — REGNUM Греция не намерена пересматривать свою позицию по поводу признания сепаратистского Косово. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 10 августа после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Греция не признает Косово, она придерживается позиции о необходимости соблюдения международного права и оказывает твёрдую поддержку Сербии. Я благодарен премьеру Мицотакису за это, и также я благодарен Греции за то, что эта страна продолжит развивать хорошие отношения с Сербией», — процитировал телеканал РТС слова Вулина.

Вулин добавил, что помощь в борьбе с лесными пожарами, которую президент Сербии Александр Вучич направил от имени сербского народа братскому греческому народу, в Греции была принята с большой и искренней благодарностью.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил, что Белград располагает данными о том, что Афины могут пересмотреть свою позицию по поводу непризнания сепаратистского Косово. Руководство Греции позже заявило, что укрепление экономического сотрудничества с Приштиной никак не влияет на позицию Афин о необходимости соблюдения международного права при решении косовского вопроса.