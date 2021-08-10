Москва, 10 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Мировая экономика стремительно движется к декарбонизации основных промышленных процессов производства продукции и снижению потребления углеводородного сырья для обогрева жилища с минимизацией выброса углекислого газа в атмосферу, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

«Это достигается путем внедрения «зеленых» источников энергетики: ветряной и солнечной энергии, заменой тепловых электростанций на газовые, уменьшения и вывода атомных электростанций с территории Евросоюза.

Водородная энергетика в этой связи является мировым трендом к которому прикованы взгляды всех исследователей во всем мире. Ведущие мировые державы вкладывают в развитие этого источника получения энергии значительные гранты и инвестиции.

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому падению потребления углеводородного сырья во всем мире и способствовал ускорению процессов перехода мировой экономики на «зеленую энергетику».

Соответственно произошло значительное снижение спроса мировых потребителей на традиционные источники тепловой энергии: нефть, продукты нефтепереработки и газ.

В ближайшие годы наиболее очевидным способом диверсификации бизнеса для нефтегазовых компаний становится производство водорода и он сам может стать альтернативой углеводородному топливу.

В настоящее время имеющаяся «дорожная карта» по развитию водородной энергетики дополнена проектом Концепции развития водородной энергетики.

Особенностью проекта является то, что его реализация в ближайшие десятилетия позволит России выйти на рынок экологически чистых энергоносителей и продавать помимо нефти и газа за границу другой вид топлива — водород.

Энергостратегия предполагает экспорт 200 тыс. — 1 млн тонн водорода в год к 2024 году, а к 2035 году — 2−7 млн тонн в год. Для этого у страны имеются большие запасы газа, угля и воды, из которых можно производить экологически чистый водородный энергоресурс.

Главными покупателями российского водорода являются страны ЕС. По различным оценкам к 2050 году объемы европейского рынка водорода могут превысить 150 млрд евро.

Таким образом, развитие водородной энергетики снизит риски потери нефтяного и газового рынков энергоносителей, поддержит экономический рост в стране за счёт строительства и запуска новых производств и создания новых рабочих мест.

Создание территориальных кластеров по производству водорода в различных климатических зонах России будет также способствовать возникновению новых городских образований в России, в частности, в СЗФО и ДФО.

У России имеется широкая транспортная инфраструктура газотранспортных и нефтяных магистралей, которые могут использоваться для поставки нового вида топлива покупателям стран Европы и Азии, в том числе это и планируемый к завершению строительства «Северный поток — 2».

Кроме того, Россия обладает собственными разработками для создания «пилотных» проектов получения водорода и последующего серийного применению водородных технологий в различных секторах экономики — от нефтехимии до ЖКХ, а также экспорта своих наработок в заинтересованные страны.

Представленная концепция по временному горизонту коррелирует с водородной стратегии Европы до 2050 года и позволит России не только держать «руку на пульсе» мирового перехода к «зеленой энергетике», но и стать одной из ведущих стран по экспорту водорода для мировой энергетики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития водородной энергетики.

Читайте также: Города будущего Сибири появятся на месте водородных кластеров