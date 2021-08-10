Белгород, 10 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Уроженку Брянской области, объявленную в федеральный розыск, задержали сотрудники ДПС в Ракитянском районе Белгородской области. Автолюбительница представилась мужским именем, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального УМВД.

40.мвд.рф Патруль ДПС

Полицейские на маршруте патрулирования автодороги Борисовка — Пролетарский остановили автомобиль Lifan. Водитель не смог предоставить документы на право управления и на транспортное средство, а проверки по базам учёта по названному водителем мужскому имени и персональным данным результата не принесли.

Оказалось, что за рулём иномарки находилась 35-летняя уроженка Брянской области. Женщина была объявлена в федеральный розыск после наезда на пешехода во Владимирской области в 2015 году. По словам задержанной, последние три года она жила и работала в Белгородской области.

Водителя передали инициаторам розыска.