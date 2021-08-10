Москва, 10 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус или в общежитие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Вакцинация

«Тем более недопустимы эксцессы. По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает горячая линия», — подчеркнул Афанасьев.

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — заверил замглавы Минобрнауки.

Ранее Министерство науки и высшего образования России выступило против принудительной вакцинации студентов.

Заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова было распространено пресс-службой после резонанса вокруг направленных в вузы рекомендаций министерства, согласно которым в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе допуск на очные занятия должен предоставляться только студентам, прошедшим вакцинацию.