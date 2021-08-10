Москва, 10 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Экономики США и Китая активно восстанавливаются, но есть один отрицательный фактор, который может поломать все — это штамм коронавируса «Дельта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Есть один отрицательный фактор, который может сломать всю картину. Это штамм «Дельта», который пошел по миру с какой-то страшной силой, — сказал Зубец. — Каким образом мировая экономика будет реагировать на третью волну коронавируса, мы не знаем. Если будет жесткая реакция с очередными локдаунами, то все ожидания роста потребления можно будет умножить на ноль. С другой стороны, есть понимание, что те же самые западные страны не заинтересованы в третьей волне локдаунов, и реакция будет менее жесткой, а стало быть, и вероятность негативного сценария менее 30%. Но она есть, и если она реализуется, то мы увидим повторение весны 2020 года со всеми вытекающими. В том числе с сокращением спроса, разрывом производственных цепочек, контейнерным кризисом и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, опубликованным 9 августа, США фиксируют каждый день свыше 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.