Мурманск, 10 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 228 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, лидеры по суточному приросту заболевших — областной центр (+113), Североморск (+22) и Мончегорск (+18). Всего на лечении с ковидом находятся 10 916 жителей региона.

За последние сутки в регине скончались восемь человек с коронавирусом, всего с начлаа пандемии жертвами инфекции стали 1646 северян.