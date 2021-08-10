Москва, 10 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Бизнес Германии лишен возможности вкладывать средства в свое развитие на Украине. Об этом 10 августа заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Причиной тому является коррупция, отметил эксперт и добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель может затронуть эту проблему во время своего предстоящего визита в Киев.

«Немецкие инвесторы хотят прийти, но не могут — слишком много коррупции. Об этом тоже идет речь. Здесь госпожа Меркель не очень обрадует во время своего визита украинское руководство», — сказал Рар.