Пенза, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В городах Пензенской области запускается новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов. Об этом 10 августа заявил врио губернатора Олег Мельниченко во время рабочей поездки в Кузнецк.

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Кузнецку на благоустройство дворовых территорий выделено 25 млн рублей, проинформировал Мельниченко. Разработана «дорожная карта» проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов. Уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок.

«При установке площадок необходимо максимально учесть пожелания жителей. В этом году начнём, в следующем продолжим. Задача — чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено. Не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены», — заверил врио губернатора.

Программа рассчитана на пять лет. На средства, выделенные в 2021 году, запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5−7 в каждом из городов — Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Пензенской области Олег Мельниченко, объезжая улицы Пензы еще в конце марта был не доволен благоустройством областного центра. Во внимании городских властей нуждаются улицы и Юбилейная площадь, все объекты необходимо содержать в надлежащем виде, заявил тогда он.

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