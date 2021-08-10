Москва, 10 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Союзного государство России и Белоруссии далеко до завершения, и в первую очередь текущая модель должна быть дополнена полноценным единым парламентом и единой валютой. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«То политическое объединение под названием «Союзное государство»… ему явно не достаёт полноценности парламента и общих некоторых законов, по которым мы могли бы жить», —заявил Калашников.

«Об этом было давно заявлено, но потом спущено на тормозах. Мне кажется, сегодня есть возможность прийти и к единой валюте с единым эмиссионным центром или с двумя эмиссионными центрами с определёнными правилами», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.