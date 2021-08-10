Лондон, 10 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Гарри Стайлз, Льюис Капальди и Celeste вошли в число главных номинантов на премию Ivor Novello в этом году. Церемония 2021 года состоится в Гросвенор-хаусе в Лондоне 21 сентября, а награды будут распределены между британских и ирландских исполнителями и композиторами. Об этом сообщает портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Стайлз номинирован на звание автора песен года вместе со своим постоянным продюсером Кидом Гарпуном, певец также попал в списки номинантов в категории «Лучшая музыкальная работа». Капальди также был номинирован в этой категории.

Celeste также была номинирована на звание автора песен года вместе со своим соавтором Джейми Хартманом, а также появится в категории «Лучшая песня в музыкальном и лирическом плане» наряду с такими исполнителями, как Arlo Parks, Headie One и Marina.

Fontaines D.C., AJ Tracey, Pa Salieu и Laura Marling также примут участие в премии.