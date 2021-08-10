Варшава, , 14:03 — REGNUM Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая со скандалом покинула Олимпиаду в Токио, отказавшись возвращаться в Минск и попросив политическое убежище в Польше, получит спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны Польской легкоатлетической ассоциации. Об этом 10 августа журналистам Polskie Radio сообщил министр культуры и спорта Польши Пётр Глиньский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр сообщил, что на днях он провел встречу с белорусской спортсменкой, которая получила политическое убежище в Польше, а также с вице-председателем Польской легкоатлетической ассоциации Томашем Маевским и представителями Польского национального фонда и нефтяного концерна PKN Orlen. Стороны пришли к соглашению, что Польская легкоатлетическая ассоциация займется попечительством и финансовым обеспечением Тимановской, чтобы она смогла продолжить спортивную карьеру в Польше.

Раннее Кристина Тимановская выразила желание продолжать свою спортивную карьеру в Польше.

Напомним, после того, как Кристина Тимановская раскритиковала руководство белорусского олимпийского комитета, ее отстранили от участия в соревнованиях в Токио. Спортсменку отвезли в аэропорт, чтобы она направлялась на Родину. Однако там Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, заявив, что якобы опасается за свою безопасность. Позже спортсменка была принята в посольстве Польши, где получила гуманитарную визу.