Москва, , 14:02 — REGNUM России и Белоруссии следует опираться на опыт Евросоюза. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что интеграция могла бы выглядеть по типу и образцу Евросоюза. Я всё-таки, при всём при том что Евросоюз является противником и России, и Белоруссии, особенно в экономике и санкционной сфере… считаю, что интеграционное объединение, которое они создали — Евросоюз, — даёт пример многим другим», — заявил Калашников.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.