Курган, 10 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 10 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 10 августа выявлено 27 195 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 10 августа вылечились 24 405 человек, скончались 525 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).