Йошкар-Ола, 10 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Марий Эл поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Объем вакцины составляет 10,5 тыс. доз. Эта вакцина однокомпонентная, то есть вводится однократно и используется в основном для ревакцинации. В настоящее время вакцина распределена по медицинским организациям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 135 805 человек. Из этого числа 106 225 жителей региона получили оба компонента антикоронавирусной прививки, завершив вакцинацию. Кроме того, около 3 тыс. жителей республики прошли ревакцинацию.

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