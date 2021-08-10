Архангельск, 10 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценил свою первую поездку на рельсобусе на «четверку». Снизить балл главе региона пришлось за время, проведенное в пути до Онеги.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в салоне рельсового автобуса

«Моя оценка поездке на рельсовом автобусе — «хорошо». До «отлично» на маршруте Архангельск — Онега нужно сократить время в пути хотя бы на час, до 4-х часов. Договорились с министром транспорта нашего региона, что проработаем такую возможность с РЖД — через сокращение количества остановок и увеличения скорости», — написал Цыбульский «Вконтакте».

Напомним, рельсобус до Онеги был запущен осенью 2020 года. До этого прямых железнодорожных пассажирских перевозок между Архангельском и Онегой не было: чтобы добраться из областного центра, людям приходилось делать пересадку.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получила 300 млн рублей на начало реконструкции автомобильной дороги «Архангельск — Онега». Ожидается, что полную реконструкцию трассы протяженностью 160 км завершат в 2024 году.