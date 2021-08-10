Киев, , 14:12 — REGNUM Россия уже «де-факто оккупировала» Азовское море и тотально изменила баланс в Черном море, полностью его милитаризировав, заявил украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соответствующее заявление Резников сделал во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Ховардом, сообщает 10 августа пресс-служба его министерства.

Резников не пояснил, что в его понимании представляет собой «оккупация» Азовского моря.

«Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия», — сказал Резников.

Представитель Киева также заявил о важности расширения «пакета безопасности» для Украины.

«В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — подчеркнул украинский вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности в Черноморском регионе должны стать приоритетом для всего мирового сообщества.

«Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом для мирового сообщества», — призвал глава Украины.