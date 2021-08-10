Москва, , 14:34 — REGNUM Три новых атомных подводных лодки и еще одну дизель-электрическую субмарину получит в нынешнем году Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 10 августа рассказал во время единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Подводная лодка tpsdave

«В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Кроме того, Криворучко добавил, что также ВМФ РФ получит в 2021 году четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, три береговых ракетных комплекса «Бастион», 15 межконтинентальных баллистических ракет, а также семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская военная база в Таджикистане получила новейшие образцы стрелкового вооружения, огнеметы повышенной дальности, а также ПЗРК «Верба».