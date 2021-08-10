Москва, 10 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ситуация на российском топливном рынке остается непростой уже несколько лет. В 2021 году она вызывает еще больше вопросов у потребителей: в годовом выражении цены в рознице на бензин выросли на 5,84%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Радует, что этот показатель ниже официальной инфляции, но есть над чем задуматься. Государство проявляет все более жесткие регуляторные меры.

В это же время крупнейшие российские нефтяные компании взяли на себя повышенные обязательства в производстве бензина и другого вида топлива при условиях тревожного уровня отрицательной рентабельности бизнеса.

Долго это продолжаться не может, рыночному характеру ценообразования нужно дать зеленый свет, переосмыслив всю экономическую природу происходящего в отрасли.

Мировые цены на нефть уверенно растут с начала 2021 года, в России и в других ведущих экономических державах растет деловая активность и вместе с ней спрос на топливо.

Разгар внутреннего туризма в России приходится на летний период. Спрос в этом году вырос дополнительно на фоне ремонтных и профилактических работ в этот период на крупных нефтеперерабатывающих заводах.

Запрет экспорта бензина будет малоэффективен в сдерживании цен. По сути, нужно разобраться в биржевом ценообразовании. Очевидно, что на нем работают много посредников, не имеющих прямого отношения к производителям.

Крупнейшим российским нефтяным компаниям не мешало бы нарастить объем предложения для биржевых торгов. Удерживать текущие оптовые цены на рынке будет сложно, автозаправки, по данным СМИ и аналитиков, уже торгуют в минус.

Стоит напомнить, что почти 70% в розничной цене за литр бензина составляют акциз и другие налоги. Изначально в России ценообразование для розничных потребителей очень особенное. Здесь тоже было бы полезным переосмыслить снижение налогов хотя бы на 20−30%.

Россия живет с профицитным бюджетом с весны 2021 года, по итогам первого полугодия в бюджет страны поступило дополнительно 2,9 трлн рублей. Социальное самочувствие людей и ценообразование в сельском хозяйстве, а также в транспортной индустрии будут по-прежнему очень чувствительными к происходящему», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России решило пока не вводить срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, включая запрет на его экспорт из страны.

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