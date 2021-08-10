Степанакерт, , 14:06 — REGNUM Власти Азербайджана осуществляют «информационный терроризм», распространяя заниженные оценки численности населения Нагорного Карабаха. Об этом 10 августа сообщил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян агентству News.am.

Нагорный Карабах © ИА REGNUM

«Во время 44-дневной войны около 100 тыс. карабахцев были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас подавляющее большинство их вернулись. Остались около 25 тыс. внутренне перемещенных лиц, они остаются в Армении», — сказал Бабаян журналистам.

По его словам, в Азербайджане, занижая численность населения Нагорного Карабаха, рассчитывают на то, чтобы оказывать информационного давление на местных жителей и побуждать их покинуть республику. Бабаян отметил, что можно посмотреть прошедший недавно в Степанакерте концерт и оценить сколько жителей в Арцахе.

«Мы будем здесь жить. Исход населения возможен в одном случае — если наперекор воле карабахцев Арцах окажется в составе Азербайджана», — заявил глава МИД.

Стоит отметить, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе якобы проживает только 25 тыс. человек.