Степанакерт, 10 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Власти Азербайджана осуществляют «информационный терроризм», распространяя заниженные оценки численности населения Нагорного Карабаха. Об этом 10 августа сообщил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян агентству News.am.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Во время 44-дневной войны около 100 тыс. карабахцев были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас подавляющее большинство их вернулись. Остались около 25 тыс. внутренне перемещенных лиц, они остаются в Армении», — сказал Бабаян журналистам.

По его словам, в Азербайджане, занижая численность населения Нагорного Карабаха, рассчитывают на то, чтобы оказывать информационного давление на местных жителей и побуждать их покинуть республику. Бабаян отметил, что можно посмотреть прошедший недавно в Степанакерте концерт и оценить сколько жителей в Арцахе.

«Мы будем здесь жить. Исход населения возможен в одном случае — если наперекор воле карабахцев Арцах окажется в составе Азербайджана», — заявил глава МИД.

Стоит отметить, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе якобы проживает только 25 тыс. человек.