Москва, 10 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержали и отменили 55 рейсов, сообщает 10 августа сервис «Яндекс.Расписания».

Галина Брусницына ИА Красная Весна В аэропорту

По данным на 13:53, во «Внуково» задержано девять рейсов, семь отменено, в «Домодедово» 21 задержан, десять отменено, в «Шереметьево» семь задержано, один отменён.

Данные для сервиса предоставлены столичными аэропортами. В ещё одной воздушной гавани Московского региона, аэропорту «Жуковский», сбоев в расписании не зафиксировано.