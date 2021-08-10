В Москве отменили и задержали 55 авиарейсов
Москва, 10 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержали и отменили 55 рейсов, сообщает 10 августа сервис «Яндекс.Расписания».
Галина Брусницына ИА Красная Весна
В аэропорту
По данным на 13:53, во «Внуково» задержано девять рейсов, семь отменено, в «Домодедово» 21 задержан, десять отменено, в «Шереметьево» семь задержано, один отменён.
Данные для сервиса предоставлены столичными аэропортами. В ещё одной воздушной гавани Московского региона, аэропорту «Жуковский», сбоев в расписании не зафиксировано.