Погодные катаклизмы, связанные с жаркой погодой, равно как и наводнения и другие бедствия, стали всё чаще сотрясать Землю. Ученые фиксируют более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе, следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC). Российские территории тем временем проходят испытание огнём, водой и медными трубами: Минприроды РФ уже предложило ввести режим ЧС в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров. Там полыхает сейчас более двух миллионов гектаров площадей, которые никто не тушит. Гарь от них почувствовали в тысячах километров: нарушилась работа аэропортов в Краснорске, Иркутске, Барнауле и некоторых других городах. Пока Сибирь объята засухой и огнём, на Кубани вновь разверзлись хляби небесные: в Новороссийске из-за ливня затопило дороги. К 16 августа до 1297 человек возросло число погибших в результате землетрясения в Гаити. О том, какие ещё сюрпризы преподнесла человечеству природа — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Число погибших при землетрясении в Гаити составило почти 1300 человек

Hans Погода

14:01 10.08.2021 По информации Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11−13 августа местами по области ожидается высокая — 4 класса и чрезвычайная — 5 класса пожароопасность лесов. Это лесные массивы Катангского, Киренского, Нижнеилимского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Балаганского, Боханского, Баяндаевского, Иркутского, Ольхонского районов. В лесах регионального характера на территории Усть-Кутского муниципального образования, Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского районов, где сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации

14:08 10.08.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «С даты введения режима ЧС регионального уровня 6 августа мы фиксируем положительную динамику: количество пожаров сократилось на 23, что составляет 43%, в течение трех суток новых очагов не возникает. Возникшие 6 августа три новых очага были ликвидированы в течение первых суток. Увеличение площадей пожаров происходит на задымленных территориях, по которым очень сложно работать. Вопрос организации тушения лесных пожаров держу на постоянном личном контроле. Планирую прибыть в проблемные северные районы, на месте оценить ситуацию».

14:09 10.08.2021 Из-за сильного дыма от лесных пожаров и тумана Восточно-Сибирское речное пароходство который день отменяет рейсы по Байкалу. Но при этом спокойно продаёт билеты на них. В итоге в Больших Котах, одном из самых популярных мест, куда ведёт Большая Байкальская тропа, на причале скапливаются сотни туристов, которые не могут уплыть в Иркутск. ВСРП говорит им: это ваши проблемы. Люди нанимают частные судна, которые берут по 600 рублей до Листвянки с человека. Цитата телеграм-канала «Байкал».

14:11 10.08.2021 За последние сутки в Мурманской области скончались восемь человек с коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1646 северян. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки скончались восемь ковид-пациентов

14:11 10.08.2021 Приангарье. 9 августа на реке Иркут, на участке Баклаши-Иркутск, отмечалось повышение уровня воды на 30−60 см, на реках Ока, Уда, Бирюса — колебание уровней воды до 20 см, на реках Лена, Киренга — понижение на 1−5 см, на реках Китой, Белая, Ия — понижение на 2−20 см, на реке Витим и малых реках южного Прибайкалья — понижение уровней воды на 10−50 см.

14:12 10.08.2021 В Красноярске еще на сутки продлили режим «черного неба», введенный 8 августа в связи с задымлением в регионе из-за лесных пожаров в Якутии. В городе сохраняются метеоусловия, «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей» в воздухе, сообщили в Среднесибирском УГМС.

14:14 10.08.2021 Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов — Иркутской области и Якутии. На заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подчеркнул, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других регионов.

14:14 10.08.2021 Дым лесных пожаров в Якутии. 14.mchs.gov.ru.

14:15 10.08.2021 Обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн га. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии и в Иркутской области. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области, ряде регионов Урала.

14:16 10.08.2021 Пока Амурская область и Хабаровский край пытаются минимизировать ущерб от очередного паводка на Амуре, в соседней Якутии обмеление рек сильно осложняет Северный завоз. В Арктической зоне республики, а это более половины территории региона, отсутствует круглогодичная наземная транспортная сеть. Поэтому водные пути остаются безальтернативными при завозе жизнеобеспечивающих грузов.

14:17 10.08.2021 Якутия. Между тем на северных реках — Яне, Индигирке и Колыме — наблюдается понижение уровня воды. Особенно сильно, ниже лимитирующей судоходство отметки, вода упала на Яне, на участке Верхоянск — Сайды. Такая же картина наблюдается на Индигирке, у гидропоста Усть-Нера. А на Колыме прогнозируют, что спад воды продолжится в ближайшие двое-трое суток. При этом в текущую навигацию в якутскую Арктику необходимо доставить порядка 400 тысяч тонн грузов: 140 тысяч тонн нефтепродуктов и 260 тысяч тонн сухогрузов.

14:19 10.08.2021 Новороссийскую многоэтажку затопило. Такое происходит уже не первый раз. Несколько дней назад жильцы дома по адресу ул. Прямая, 31 сами купили и починили ливневую трубу. Сейчас трещина пошла с другой стороны. [[[video-0]]] По информации синоптиков, сегодня утром в городе выпало 47 мм осадков (это практически месячная норма). Дождь в городе продолжается. Цитата «Россия. Кубань».

14:24 10.08.2021 Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа на большинстве рек края, кроме Онона, наблюдается подъем уровней воды на 2−37 см, на реках Чита, Нерча — на 29−77 см, Каренга, у села Усть-Каренга, и Витим, у села Неляты, — на 165−238 см. Поймы рек Аргунь, у гидропоста Молоканка и села Новоцурухайтуй, подтоплены на 40−120 см, Онон, у сел Нижний Цасучей и Оловянная, —на 12−38 см, Хойто-Ага, у села Хойто-Ага, — на 19 см, Чита, у сел Шишкино и Бургень, — на 12−76 см, Олекма, у села Средняя Олекма, — на 10 см. В ближайшие двое суток на большинстве рек края подъем уровней воды продолжится с интенсивностью 10−50 см, вода на поймах сохранится.

14:26 10.08.2021 По данным Авиалесоохраны, в Якутии лес полностью выжжен на площади 1,47 млн га, остаются активными ещё 178 пожаров. Дым от горящего леса нарушил авиасообщение в Иркутске, Красноярске и других городах Сибири. По поручению Путина в зону бедствия направили дополнительную авиацию, в том числе два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС.

14:29 10.08.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 10 августа, во время рабочей поездки в село Урюм Чернышевского района, рассказал о планах по восстановлению автомобильного и пешеходного мостов, которые были повреждены паводками. «Подготовлена смета для восстановления пешеходного моста, смета для восстановления автомобильного моста. В ближайшее время будут найдены организации, которые будут способны выполнить работы. Важный вопрос, можно ли организовать восстановление автомобильного моста сейчас, либо ждать ледостава, как считают некоторые специалисты. Хотелось бы как можно быстрее мост восстановить», — сказал губернатор. Сейчас сельчан с одного берега на другой переправляет лодка. Александр Осипов предложил после того, как спадёт вода, поставить тяжёлую технику для перевозки людей и продуктов. Глава района Виктор Наделяев отметил, что сейчас решается вопрос по выделению денег на восстановление объектов. Напомним, ранее подвесной мост в Урюме вышел из строя во время паводков после того, как по нему проехал грузовик.

14:54 10.08.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал предложение ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области и Якутии. С такой инициативой сегодня, 10 августа, выступили Рослесхоз и Минприроды РФ в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства. Заседание федерального штаба по тушению лесных пожаров состоялось под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Глава федерального ведомства подчеркнул, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других регионов. Читайте подробнее: Межрегиональный режим ЧС вводится в Иркутской области и Якутии

14:55 10.08.2021 Обожжённые собаки, кошки, кролики, мёртвые курицы и коровы. Так сейчас выглядит сгоревшее дотла якутское село Бясь-Кюель. Пожар уничтожил более 30 домов, оставив без жилья не только людей, но и их питомцев. Все без исключения животные оказались травмированы и находятся в сильнейшем стрессе. На поиски всех выживших животных ушло четыре часа. Сейчас волонтёры пытаются спасти им жизнь и найти передержку.

14:59 10.08.2021 Тушение лесного пожара в Турции. msb.gov.tr.

15:09 10.08.2021 На реках Амурской области и Еврейской автономной области высокая водность сохранится; в Хабаровском крае продолжится рост уровня воды, 16 августа ожидается достижение опасной отметки на Амуре, у г. Хабаровск, сообщает Гидрометцентр России.

15:09 10.08.2021 Повышение уровня воды (на 29−90 см) отмечалось на Печоре (Коми).

15:09 10.08.2021 Рост уровня воды (на 32−73 см) наблюдался на некоторых реках Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. 11−13 августа местами на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок.

15:10 10.08.2021 Уровни воды на Оби, в районе с. Фоминское (Алтайский край), г. Новосибирск, с. Дубровино (Новосибирская область), р. Чарыш, у свх Чарышский, р. Бия, у г. Бийск (Алтайский край) и с. Турочак (Республика Алтай), р. Томь, у г. Кемерово и г. Томск, наблюдаются ниже отметок, лимитирующих судоходство, сообщает Гидрометцентр России 10 августа.

15:10 10.08.2021 Затопленный дом в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru.

15:11 10.08.2021 Повышение уровня воды (на 23−47 см) наблюдалось на Енисее, у д. Бахта, г. Дудинка (Красноярский край), Селенге (Бурятия), Средней Лене (Якутия). Резкий рост уровня воды (на 238 см) отмечался на Витиме, у с. Неляты (Забайкальский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранялся на р. Селенга, у с. Усть-Кяхта и пос. Новоселенгинск (Бурятия).

15:11 10.08.2021 Гидрометцентр России

15:12 10.08.2021 Повышение уровня воды (на 21−46 см) наблюдалось на Амуре, у с. Пашково (Еврейская автономная область), р. Шилка (Забайкальский край), р. Деп, р. Селемджа, у с. Усть-Ульма (Амурская область).

15:13 10.08.2021 Уровень воды выше опасной отметки наблюдается на Зее, у с. Мазаново и с. Белогорье, на р. Селемджа, у с. Усть-Ульма, р. Томь, у г. Белогорск на Амуре, на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) — с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область).

15:13 10.08.2021 Уровень воды выше неблагоприятных отметок отмечается на Зее, на участке с. Суражевка — с. Малая Сазанка и у г. Благовещенск, на Селемдже, у с. Норск, на Амуре, на участке с. Константиновка — с. Поярково (Амурская область) и на участке г. Хабаровск — с. Елабуга (Хабаровский край), р. Онон, у ст. Оловянная (Забайкальский край).

15:13 10.08.2021 Гидрометцентр России

15:14 10.08.2021 На реках Амурской области и Еврейской автономной области высокая водность сохранится; в Хабаровском крае продолжится рост уровня воды, 16 августа ожидается достижение опасной отметки на Амуре у г. Хабаровск.

15:15 10.08.2021 В Приморском крае повышение уровня воды (на 29−75 см) отмечалось на р. Уссури, у р.п. Кировский, р. Большая Уссурка, у с. Рощино, р. Бикин, у с. Красный Яр.

15:15 10.08.2021 10 августа в Нижегородской области ожидается сильная жара (температура днем до 35°).

15:16 10.08.2021 Лесной пожар. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

15:16 10.08.2021 Во второй половине дня 10 августа с сохранением в течение суток 11 августа в Новосибирской области, Алтайском крае, в течение суток 11 августа в Кемеровской, Томской областях ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20−24 м/с.

15:17 10.08.2021 10 августа в Москве ожидается сильная жара (температура днем до 30°).

15:52 10.08.2021 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 10 августа 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ДФО на территории Сахалинской области (очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов), ветер с порывами до 35 м/с); в ЮФО на территории Краснодарского края (сильные дожди, град, гроза, порывы ветра до 24 м/с); в СКФО на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Ставропольского края (сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок). МЧС России

15:57 10.08.2021 Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области добровольно помогли жителям восстановить дома, разрушенные во время урагана. Напомним, 2 августа 2021 года по территории Тверской области прошёл ураган. С серьёзными последствиями стихии столкнулся город Андреаполь. В результате прохождения грозового фронта и ураганного ветра произошло падение деревьев на дороги и жилые дома. Частично оказались повреждены 58 жилых домов и хозяйственных построек.

15:58 10.08.2021 Последствия урагана. Курск kurskadmin.ru

15:59 10.08.2021 В Москве из-за предстоящей грозы объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 10 августа Гидрометцентр России. Об этом: Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

16:07 10.08.2021 10−13 августа на севере Приволжского федерального округа аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7° и более выше климатической нормы.

16:09 10.08.2021 В Калмыкии из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 августа. Подробности в материале: В Калмыкии воздух раскалится до +42 градусов

16:24 10.08.2021 Лесные пожары в Якутии. 14.mchs.gov.ru

16:53 10.08.2021 10−12 августа в Астраханской и Волгоградской областях сильная жара (температура днем +40…+43°С).

16:53 10.08.2021 10 августа в Крыму очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 20−25 м/с.

16:54 10.08.2021 На большей части Южного федерального округа сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

16:54 10.08.2021 Авиация МЧС России тушит лесной пожар. 66.mchs.gov.ru

16:55 10.08.2021 10−12 августа на большей части Северо-Кавказского федерального округа сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

16:55 10.08.2021 10 августа на юге Тюменской области сильный дождь, гроза.

16:56 10.08.2021 10−12 августа в Алтайском крае сильный дождь с грозой, ветер до 20 м/с (10 августа — до 24 м/с).

16:56 10.08.2021 10 августа в Республике Алтай, 10−11 августа в Новосибирской области, 12 августа в центральных, южных районах Красноярского края и в Хакасии сильный дождь с грозой.

16:56 10.08.2021 10 августа в Якутии ливневый дождь, ветер 15−18 м/с.

16:56 10.08.2021 Смог над Якутией. 14.mchs.gov.ru

16:57 10.08.2021 10−11 августа на юге Курильской гряды очень сильный дождь, ветер 23−28 м/с (10 августа 33−35 м/с).

16:57 10.08.2021 12−13 августа в Бурятии ливневый грозовой дождь.

16:57 10.08.2021 11−12 августа в Приморском крае сильный дождь.

16:59 10.08.2021 11−12 августа в Карелии, Архангельской, Вологодской областях, 12 августа в Ненецком автономном округе и Коми ливневый дождь, гроза.

17:00 10.08.2021 Восстановительные работы после урагана в городе Андреаполе Тверской области. 69.mchs.gov.ru

17:21 10.08.2021 11 августа в Архангельской области сильный дождь, гроза.

17:23 10.08.2021 На юге Тюменской области сильный дождь, гроза.

17:23 10.08.2021 В Новосибирской области сильный, очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

17:24 10.08.2021 В Кемеровской области сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град.

17:24 10.08.2021 В Республике Алтай 11 августа дождь, гроза, град, в горах ветер до 23 м/с.

17:24 10.08.2021 В Туве сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с.

17:25 10.08.2021 На юге Камчатского края 11 августа заморозки (температура ночью до — 1°). На юге Курильской гряды очень сильный дождь, ветер 30−35 м/с.

17:25 10.08.2021 На Амуре продолжается постепенный рост уровня воды. 27.mchs.gov.ru

18:24 10.08.2021 В Томской области и Алтайском крае 11 августа сильный, очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с, 12 августа сильный дождь, гроза.

18:24 10.08.2021 В Приморском крае 11−12 августа сильный дождь.

19:22 10.08.2021 В Крыму 11 августа очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с, 12−13 августа сильный дождь, гроза.

19:22 10.08.2021 11−13 августа в Архангельской области сильный дождь, ливневый дождь, гроза.

19:22 10.08.2021 В Тверской области и в северной половине Приволжского федерального округа дождь, гроза, ветер 15−20 м/с.

19:23 10.08.2021 В Ростовской области, Краснодарском крае (в том числе на черноморском побережье) и Адыгее 11−13 августа сильный дождь, гроза, град, ветер 18−23 м/с.

19:24 10.08.2021 Аномалия средней температуры воздуха в России в июле 2021 г. meteoinfo.ru

19:26 10.08.2021 Столица и северные регионы Монголии окутаны дымом, вызванным лесными пожарами в России. С 12 августа уровень задымления должен снизиться. Читайте также: Монголию накрыл дым от российских лесных пожаров

19:41 10.08.2021 Лесной пожар. Якутия. 14.mchs.gov.ru

19:43 10.08.2021 До конца суток 10 августа, а также в течение суток 11 и 12 августа местами в Калмыкии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с.

20:23 10.08.2021 11−13 августа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, на юге Центрального и Приволжского, севере Южного федеральных округов, в Дагестане, Челябинской, Иркутской областях, Эвенкии, Якутии, на севере Хабаровского края, западе Магаданской области, юге Чукотского автономного округа.

20:59 10.08.2021 Поваленные ураганом деревья. Тверская область. 69.mchs.gov.ru

21:06 10.08.2021 Самолет амфибия Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8, два самолета Ил-76 МЧС России продолжают работы по тушению пожара на территории заповедника «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича. За сутки авиацией произведено 44 сброса общим объемом 224 тонны воды. С начала работы — более 2 тыс. тонн, сообщает МЧС России 10 августа.

21:07 10.08.2021 На тушение заповедника в Мордовии из шести соседних субъектов привлечены дополнительные аэромобильные группировки МЧС России, а также расчеты беспилотных авиационных систем ЦСООР «Лидер». Пожарные работают на самых сложных участках в круглосуточном режиме. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. В превентивных целях проведена опашка протяженностью 89 км. Всего к тушению пожара привлечены более 1,3 тыс. человек, 255 единиц техники.

21:28 10.08.2021 МЧС России

21:29 10.08.2021 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 11 августа 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ЮФО на территории Краснодарского края (сильные дожди, град, гроза, шквалистый ветер); в СКФО на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Республики Северная Осетия — Алания (сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с). МЧС России

22:06 10.08.2021 11 августа. Облачно. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, температура в Москве +18… +20°, по области +16… +21°. Днем небольшой, по области местами, умеренный дождь, температура в Москве +24… +26°, по области +22…+27°. Ветер переменный 3−8 м/с.

22:07 10.08.2021 По данным Гидрометцентра России, 10−11 августа вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодам неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной.

22:08 10.08.2021 Аномалия средней температуры воздуха в Северном полушарии в июле 2021 г. meteoinfo.ru

22:09 10.08.2021 Источник: Гидрометцентр России

22:29 10.08.2021 11, 13 августа в Хакасии сильный дождь, гроза.

22:30 10.08.2021

22:51 10.08.2021 Выгоревший лес. Мордовия 13.mchs.gov.ru

02:59 11.08.2021 В четырёх регионах Дальнего Востока, которые попали в зону амурского паводка, затопило уже 145 населённых пунктов. В Приамурье, Забайкалье, Хабаровском крае и Еврейской АО повреждены водой более трёх тысяч жилых домов, сводные по ДФО цифры были обнародованы 10 августа на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое провёл заместитель председателя правительства Юрий Трутнев. Читайте подробнее: На Дальнем Востоке в результате паводка затопило уже 145 населённых пунктов

03:17 11.08.2021 Сложная паводковая обстановка сохранится на Дальнем Востоке до сентября. Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировали прохождение гребня паводка на Амуре, дожди и сильные ливни. Подробности в материале: Синоптики спрогнозировали для Дальнего Востока опасные явления до сентября

04:14 11.08.2021 В среду, 11 августа, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, мгла, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 11 августа в Красноярске ожидается до +26 °C, мгла

04:50 11.08.2021 В Якутии леса горят в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Если в 2020-ом в республике было зафиксировано 324 пожара, то в этом — уже 423. Читайте также: В Якутии в этом году уже сгорело в 11 раз больше леса, чем в прошлом

04:59 11.08.2021 В этом году удалось не допустить перехода огня с горящих лесов на 46 сёл Якутии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое 10 августа провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Читайте подробнее: В Якутии спасли от огня лесных пожаров 46 населённых пунктов

05:02 11.08.2021 С летнего участка Мельжехси в Чурапчинском районе Якутии отселены 39 человек, в том числе 24 ребёнка. Эти превентивные меры связаны с лесным пожаром, очаг которого находится в трёх километрах. Подробности в материале: В Якутии снова эвакуируют людей из-за лесного пожара

05:08 11.08.2021 В Якутию 11 августа прилетят сотрудники МЧС из Ногинского и Тульского спасательных центров. Силы для тушения лесных пожаров в республику стягивают в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Читайте подробнее: В горящую Якутию после поручения Путина стягивают спасателей

05:24 11.08.2021 За сутки число людей, задействованных в тушении лесов Якутии, увеличилось на 327 человек. Кроме того, возросло количество техники для борьбы с возгораниями — на 113 единиц. Подробности в материале: Напряжённая обстановка по лесным пожарам сохраняется в семи районах Якутии

05:29 11.08.2021 В среду, 11 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 11 августа в Москве ожидается до +26 °C, небольшой дождь

05:41 11.08.2021 В Приамурье отрезанными от дорожного сообщения остаются 33 населённых пункта (днём ранее — 28). Протяжённость затопленных автодорог за сутки возросла со 120 до 130 километров. Подробности в материале: В Амурской области паводок перекрыл дорогу ещё в пять сёл

05:52 11.08.2021 Продолжает расти число жителей Амурской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за паводка. 11 августа их количество достигло 661 человека (двумя днями ранее — 450). Читайте подробнее: В Приамурье из-за паводка эвакуировали 661 человека

07:03 11.08.2021 Леса Якутии продолжают гореть в 172 местах. 14 из этих возгораний — новые. Подробности в материале: В Якутии за сутки возникли 14 новых лесных пожаров

07:46 11.08.2021 Ликвидация последствий урагана в Тверской области 69.mchs.gov.ru

08:22 11.08.2021 Ведущие промышленные предприятия Башкирии приступят к ликвидации лесных пожаров в республике. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона. Сообщается, что в текущем году в республике зарегистрировали 310 лесных пожаров общей площадью 6840 га. С огнем ведут борьбу 1101 человек на 271 единице техники. Об этом: Сотрудники крупных предприятий Башкирии приступят к тушению лесных пожаров

08:36 11.08.2021 Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с лесными пожарами в республике. Об этом он сообщил на выездном оперативном совещании в Хайбуллинском районе, который наиболее сильно пострадал от огненной стихии. Глава республики облетел территорию и осмотрел мобильный узел связи. Подробности в материале: Глава Башкирии поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с пожарами

08:41 11.08.2021 Приезд известного фигуриста Алексея Ягудина в Красноярск, окутанный дымом от природных пожаров, не остался незамеченным для местных жителей. Читайте также: «Минуточку внимания»: фигурист Ягудин обвинил красноярцев в травле

08:58 11.08.2021 По состоянию на вечер 10 августа в Красноярском крае было задымлено 944 населённых пункта в 35 муниципальных образованиях. Об этом сообщили 11 августа в краевом ГУ МЧС. Об этом: В Красноярском крае задымлено 944 населённых пункта

09:13 11.08.2021 Дожди в Москве 11 августа усилятся, сообщает центр погоды «Фобос». "Погода в Москве начала портиться ещё накануне. В городе прошли дожди, а сегодня они усилятся», — говорится в прогнозе. По данным синоптиков, столица попала под влияние холодного фронта. Читайте также: На Москву за два дня может вылиться до 30 мм влаги

09:30 11.08.2021 В результате изменений климата в скором времени Украину может ожидать «ад». Об этом 11 августа заявила украинский климатолог Светлана Краковская в интервью изданию «Украинская правда». Читайте подробнее: Жителей Украины предупредили об «аде» из-за изменений климата

09:33 11.08.2021 Вода продолжает прибывать в Архаринском районе Приамурья. За сутки были подтоплены ещё 25 придомовых территорий. Об этом: Из тонущего района Амурской области эвакуировали ещё более 200 человек

09:34 11.08.2021 Власти Забайкалья обнародовали данные о масштабе бедствия, возникшего в регионе в связи с сильным паводком. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, всего под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков. Также вода повредила 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Подробности в материале: От наводнения в Забайкалье пострадали более 13 тысяч человек

09:49 11.08.2021 25 лесных пожаров на общей площади 4114,95 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в настоящий момент в республике локализован 21 очаг лесных пожаров на площади 3565,95 га, а четыре лесных пожара находятся на стадии локализации. Читайте подробнее: В Башкирии действуют 25 лесных пожаров

09:50 11.08.2021 В Еврейской автономии продолжается подъём паводковых вод. Река Амур начала топить населённые пункты, залиты водой 46 приусадебных участков. Читайте подробнее: В Еврейской АО река Амур подтопила 46 придомовых территорий

09:52 11.08.2021 Власти Забайкалья обнародовали масштаб бедствий, которые наводнение принесло Дальневосточному федеральному округу. По данным пресс-службы краевого правительства, в результате паводков пострадали территории Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более трёх тысяч жилых домов, 8,9 тысячи приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна. Читайте подробнее: Наводнение на Дальнем Востоке: пострадало 145 населенных пунктов

09:59 11.08.2021 В пострадавшим от мощного наводнения Забайкалье формируют продуктовые наборы для жителей Шелопугинского и Балейского районов. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба краевого правительства. Овощи продолжают доставлять владельцам личных подсобных хозяйств Забайкальского края, которые лишились урожая из-за паводков. Читайте также: Пострадавшим от наводнения жителям Забайкалья везут овощи

10:02 11.08.2021 К тушению пожаров в Башкирии присоединились сотрудники Росгвардии по республике. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. Сообщается, что росгвардейцы помогают в разведке очагов лесных пожаров: они используют восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом: Сотрудники Росгвардии присоединились к тушению лесных пожаров в Башкирии

10:10 11.08.2021 Водные пути Якутии, которые являются единственным способом доставить топливо и товары первой необходимости в отдалённые районы республики, сильно обмелели. Уровень воды существенно снижен в реках Яна, Индигирка и Колыма. Читайте также: Обмеление рек Якутии сильно осложняет северный завоз

10:18 11.08.2021 Руководство Шелопугинского района Забайкальского края приступило к восстановлению после наводнения моста на подъезде к селу Деревцово. Как сообщает 11 августа пресс-служба краевого правительства, прежний мост был разрушен из-за подъема уровня воды на реке Куренге. Читайте также: В Забайкалье после паводка восстанавливают проезд к селу Деревцово

10:21 11.08.2021 В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местное время) 11 августа зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 7985 га. Читайте подробнее: Леса полыхают в двух районах Красноярского края

10:31 11.08.2021 В Бурятии завтра днём, 12 августа, и 13 августа ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди и ливни. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Подробности в материале: Ливни с грозами идут в Бурятию

10:38 11.08.2021 Масштабные лесные пожары, бушующие в Якутии и на севере области, задымляют всё большие территории. Как сообщает 11 августа территориальное ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки гарь почувствовали в 736 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах. Об этом: Дым от якутских пожаров почувствовали в 20 районах Приангарья

10:38 11.08.2021 В Улан-Удэ, по данным на сегодня, 11 августа, уровень воды в реке Селенга составил 224 см. Рост за сутки — 12 см. Уровень воды в реке Уда — 147 см. Снижение за сутки — 2 см. Об этом сообщила мэрия города. Об этом: В Улан-Удэ вода в реке Селенга за сутки поднялась на 12 см

10:44 11.08.2021 В Удмуртии урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи, всего пострадали хозяйства в 13 районах. С 23 июля в регионе действует режим ЧС. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, ущерб от засухи оценивается более чем в 2,5 млрд рублей. Об этом: Посевы в 13 районах Удмуртии пострадали от засухи

10:46 11.08.2021 Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По информации Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 августа местами в регионе ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов. «Это лесные массивы Катангского, Киренского, Нижнеилимского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Балаганского, Боханского, Баяндаевского, Иркутского, Ольхонского районов», — сообщают иркутские спасатели. Читайте подробнее: В лесах Приангарья ожидают чрезвычайную пожароопасность

11:00 11.08.2021 Сочинцы в соцсетях размещают видео удивительной по своей силе и продолжительности грозы, бушевавшей над курортом в ночь на 11 августа. Сполохи были настолько сильными, что в какие-то моменты в городе становилось светло, как днем. [[[video-1]]] Цитата телеграм-канала «Кубанские новости».

11:00 11.08.2021 В Якутии лесные пожары продолжают оставаться масштабным бедствием. Под угрозой остаются более десяти сёл, из некоторых людей эвакуировали. Жители республики размещают в соцсетях жуткие видео с полыхающими лесами и фотографии, небо на которых красно-оранжевого цвета из-за дыма, закрывшего солнце. Читайте также: «Как на войне после бомбёжки» — соцсети о пожарах в Якутии

11:00 11.08.2021 По прогнозам синоптиков, 11 августа на Кубани будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха на территории региона составит от +27 до +32 градусов, на побережье Черного моря — от +24 до +29 градусов.

11:00 11.08.2021 До 12 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, градом и шквалистым ветром.

11:04 11.08.2021 На территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии сохраняются очаги возгорания. Задымление, которое наблюдается в Сарове (Нижегородская область), обусловлено тлением торфяников в заповедной зоне. Об этом: Дым от торфяников в заповеднике Мордовии наблюдают в нижегородском Сарове

11:26 11.08.2021 Многоквартирный дом в посёлке им. Максима Горького Камешковского района Владимирской области после урагана. avo.ru

11:35 11.08.2021 В полпредстве РФ по ДФО поддержали просьбу главы Якутии Айсена Николаева о выделении 150 млн рублей для республики из федерального бюджета. Деньги потратят на приобретение тракторов на базе ДТ-75, которые используются при тушении лесных пожаров. Читайте также: Якутии выделят 150 млн рублей на покупку тракторов для тушения лесов

11:38 11.08.2021 Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на утро 11 августа в регионе не потушены 26 ранее зарегистрированных очагов общей площадью 141 780 гектаров. Читайте подробнее: В Иркутской области полыхает более 149 гектаров леса

11:53 11.08.2021 ГУ МЧС по Томской области предупредило жителей региона о непогоде. Читайте подробнее: Непогода не уходит из Томской области

11:54 11.08.2021 В Забайкальском крае 11 августа сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие сутки на реке Чита у города Чита подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму. Читайте подробнее: Река Чита готовится выйти из берегов

12:09 11.08.2021 В Улан-Удэ определены пункты сбора населения в случае паводковой ситуации: школа №8 по ул. Толстихина, 2б и Бурятская гимназия № 29 по ул. Бабушкина, 16. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба под руководством мэра города Игоря Шутенкова. Отметим, что на сегодня, 11 августа, уровень воды на реке Селенга составляет 224 см, до выхода воды на пойму остаётся 6 см. Читайте также: В Улан-Удэ подготовили пункты временного размещения на случай паводка

12:27 11.08.2021 Несмотря на продолжающиеся дожди, забайкальские аграрии настроены оптимистично и рассчитывают получить хороший урожай. До начала уборки зерновых культур ещё больше месяца, поэтому переувлажнения почвы не будет, и техника сможет войти в поля. На сегодня гибель сельскохозяйственных культур от осадков зарегистрирована на площади 5 тысяч гектаров.

12:37 11.08.2021 Паводок в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru.

12:54 11.08.2021 Прокуратура Омской области проводит проверку по информации о подтоплении подъезда многоквартирного дома после дождя. Читайте подробнее: В Омске из-за дождя подтопило подъезд многоквартирного дома

13:18 11.08.2021 12 августа в Саратовской области ожидается сильная жара (максимальная температура до 40°).

13:24 11.08.2021 В ближайшие выходные жителей Москвы ожидает «прощальный поцелуй» лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Москвичам пообещали «прощальный поцелуй» лета

13:27 11.08.2021 В предстоящие выходные жителей столицы России ожидает «прощальный поцелуй» лета, когда температура воздуха прогреется до +26 °C. Об этом 11 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптик пообещал жителям Москвы «прощальный поцелуй» лета

13:45 11.08.2021 В понедельник, 16 августа, к столице России приблизится холодный фронт, в результате чего пойдут дожди и лето начнет «сдавать свои позиции по всем фронтам». Об этом 11 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: Синоптик предупредил жителей Москвы о приближении холодной погоды

13:49 11.08.2021 В Саратовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 12 августа местами в Левобережье области ожидается сильная жара с температурой воздуха около +40 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +20. В течение суток возможна гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидается 40-градусная жара

13:51 11.08.2021 Местами по Пензенской области с 12 по 13 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Дневная температура воздуха составит около +35 градусов, ночью — +20…+23. Подробности в материале: В Пензенской области аномальная жара продлится ещё несколько дней

14:15 11.08.2021 Тушение лесного пожара. Якутия 14.mchs.gov.ru

14:32 11.08.2021 Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в 40 муниципалитетах Башкирии. Соответствующее распоряжение глава республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии. Согласно документу, режим ЧС будет действовать до 28 августа в городе Кумертау, а также в 40 муниципалитетах региона. Читайте подробнее: В Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС в 40 муниципалитетах

15:01 11.08.2021 Из-за сошедшего на автомобильную дорогу в северном индийском штате Химачал-Прадеш оползня под завалами оказались 40 человек. Об этом 11 августа сообщает газета The Indian Express. Об этом: В Индии в результате схода оползня под завалами оказались 40 человек

15:09 11.08.2021 Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. С 12 по 18 августа по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс, местами 4-й класс. Читайте также: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

15:13 11.08.2021 Паводок в Улан-Удэ. Источник: ulan-ude-eg.ru

16:01 11.08.2021 Лесной пожар. Камчатка. Источник: 41.mchs.gov.ru

17:53 11.08.2021 Дождь в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:46 11.08.2021 В период 18−20 часов с сохранением до конца суток 11 августа и в течение суток 12 и 13 августа в восточной половине Азовского моря ожидается сильный дождь, ливневый дождь с ухудшением видимости до 1−2 км, гроза, град, ветер 20−25 м/с.

18:48 11.08.2021 По данным Гидрометцентра России, 12−14 августа в Краснодарском крае сохранится сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−23 м/с; на реках и водотоках резкие подъемы уровня воды с достижением опасных отметок, дополнительному подъему уровня будет способствовать засоренность русел и возникновение заторных явлений; над Чёрным морем на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей.

18:49 11.08.2021 В Якутии парашютисты-десантники Авиалесоохраны начинают встречный отжиг, чтобы не пустить пожары в населенные пункты Ситтэ и Сангары, где проживают более 4 тыс чел. Авиалесоохрана второй раз за неделю увеличивает силы парашютистов-десантников в Якутии, сообщает пресс-служба 11 августа.

18:54 11.08.2021 Для тушения крупного пожара в Мордовском заповеднике парашютисты-десантники провели контролируемый отжиг вдоль 8 км минерализованных полос. Планируется пуск отжига на протяжении еще 8 км, сообщает Авиалесоохрана 11 августа. 15 парашютистов-десантников федерального уровня прибыли в заповедник 9 августа вечером, провели разведку обстановки и наметили план пуска контролируемого огня, чтобы «поймать голову пожара» (остановить фронт распространения стихийного огня). Во вторник, 10 августа, контролируемый огонь пущен парашютистами-десантниками вдоль 8 км проложенных при помощи тяжелой техники и вручную минерализованных полос. Сегодня, 11 августа, отряд Авиалесоохраны планирует провести отжиг еще на протяжении 8 км. Работы по отжигу Авиалесоохрана начинает вечером, когда снижается температура воздуха и утихает ветер. Чтобы придать огню отжига нужное направление, парашютисты-десантники искусственно создают потоки воздуха при помощи специального оборудования — воздуходувок.

19:33 11.08.2021 Продолжается ликвидация пожара на территории государственного заповедника имени Петра Смидовича «Заповедная Мордовия». Пожар охватил пограничные территории Мордовии и Нижегородской области. Ситуация осложняется многодневной изнуряющей жарой. Читайте также: Пожар в заповеднике Мордовии приблизился к границе с Нижегородской областью

19:54 11.08.2021 Лесные пожары в Калифорнии. США. (сс) The National Guard

20:52 11.08.2021 Ликвидация последствий урагана в Тверской области. Источник: 69.mchs.gov.ru

21:16 11.08.2021 В государственном заповеднике Мордовии вновь проведут контролируемый отжиг минерализованных полос на протяжении 8 км, так называемый встречный пал. Для проведения этих работ на место прибыли 15 парашютистов-десантников федерального уровня. Прибыв на место пожара, парашютисты-десантники сразу же провели разведку, наметив план пуска контролируемого огня, чтобы «поймать голову пожара». Читайте подробнее: В заповеднике Мордовии вновь запустят встречный пал для борьбы с пожаром

21:32 11.08.2021 Дождь. Источник: 17.mchs.gov.ru

22:32 11.08.2021 Паводок в Улан-Удэ. Источник: ulan-ude-eg.ru

23:13 11.08.2021 Тушение лесного пожара в Турции. Источник: msb.gov.tr

23:49 11.08.2021 Пожары в греческом регионе Северная Эвбея (муниципалитеты Мантудиу и Истиея) достигли крупнейших масштабов в истории страны и могут охватить до 70% его территории, свидетельствуют данные Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS. Подробности в материале: Пожары в Греции стали крупнейшими в истории страны

02:36 12.08.2021 В четверг, 12 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, мгла, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 12 августа в Красноярске ожидается до +25 °C, мгла

03:17 12.08.2021 В штате Калифорния (США) природный пожар, которому из-за его масштаба присвоили персональное имя «Дикси», охватил площадь уже более 202 тыс. гектаров. Об этом 11 августа сообщает пожарное ведомство штата. Об этом: В Калифорнии лесной пожар «Дикси» охватил уже 202 тыс. гектаров

04:07 12.08.2021 Пляжи Приморья после прохождения шторма LUPIT оказались затоплены — 10−11 августа отмечалось опасное явление: подъём уровня моря выше критических значений — от 9 до 15 см. Об этом: Тропический шторм в Приморье затопил морские пляжи

04:29 12.08.2021 В Приморье с 12 августа действие особого противопожарного режима, введенного 27 июля в 12 муниципалитетах, распространяется еще на 15 территорий. Об этом: В Приморье расширили действие особого противопожарного режима

04:32 12.08.2021 В Якутию обещают прислать специалистов федеральных центров Министерства здравоохранения РФ. Они оценят ситуацию и окажут помощь жителям республики, на состояние здоровья которых влияет дым лесных пожаров. Об этом: Минздрав РФ отправит в Якутию врачей из-за дыма лесных пожаров

04:43 12.08.2021 Доставка топлива и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Якутии затруднена задымлённостью из-за лесных пожаров и прекращением судоходства по реке Вилюй. Читайте также: Дым лесных пожаров осложняет северный завоз в Якутии

04:50 12.08.2021 В Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 382 тысяч жителей юго-западных префектур. Об этом 12 августа сообщает телеканал NHK. Об этом: В Японии эвакуироваться из-за ливней предписали более 380 тыс. человек

05:04 12.08.2021 В четверг, 12 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 12 августа в Москве ожидается до +24 °C, дождь

05:22 12.08.2021 Шесть населённых пунктов находятся на особом внимании руководства Якутии в связи с лесными пожарами. В целом ситуация с горящими лесами продолжает оставаться напряжённой в семи районах. Читайте также: Шесть сёл Якутии находятся под пристальным вниманием из-за лесных пожаров

05:27 12.08.2021 В Амурской области паводок пока не спал, подтопленными остаются 169 домов и 1336 придомовых территорий. Частично залиты водой также 37 автомобильных дорог и три моста. Об этом: В Приамурье затопленными остаются 169 домов

05:36 12.08.2021 За сутки в Якутии обнаружили девять новых лесных пожаров, их общая площадь — 307 га. Всего в республике горят 1288 тыс. га лесов. Читайте подробнее: Огнём охвачены почти 1,3 млн га территории Якутии

05:53 12.08.2021 В борьбе с огнём возле села Мугудай в Чурапчинском районе Якутии погиб мужчина. Огнеборца настиг верховой лесной пожар. Подробности в материале: На тушении лесного пожара в Якутии погиб человек

06:26 12.08.2021 По факту гибели человека на лесном пожаре в Якутии будет проведено расследование. Для добровольцев, участвующих в борьбе с огнём, спасатели и сотрудники лесопожарных служб будут проводить инструктаж. Подробности в материале: Гибель добровольца на лесном пожаре в Якутии будет расследована

06:28 12.08.2021 Установившаяся после недавних дождей жаркая погода в регионах Дальнего Востока продлится до 16 августа. Читайте также: Погода на Дальнем Востоке не способствует природному тушению пожаров

06:49 12.08.2021 Новосибирск с утра сегодня, 12 августа, оказался в плотном тумане. По данным сервиса Gismeteo, в 7:00 (время местное) видимость в городе не превышала 200 метров. Читайте также: Новосибирск окутал туман

07:04 12.08.2021 В Улан-Удэ на утро сегодня, 12 августа, уровень воды в реке Селенга составил 233 см. Рост за сутки — 6 см. Уровень воды в реке Уда — 143 см (-4 см за сутки). Об этом сообщает мэрия города. Подробности в материале: В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга уже превышает 230 см

07:13 12.08.2021 В аэропорту Якутска задержаны 14 вылетов. Причина — плохая видимость из-за сильной задымлённости от горящих в республике лесов. Читайте подробнее: Из-за дыма лесных пожаров задержаны 14 рейсов из аэропорта Якутска

07:40 12.08.2021 Управлять тушением лесных пожаров в Якутии теперь будет глава МЧС России Евгений Зиничев. В республику он отправлен распоряжением президента РФ Владимира Путина. Подробности в материале: В горящую Якутию прилетел глава МЧС РФ Зиничев

07:57 12.08.2021 Чиновники Чурапчинского района Якутии уехали в столицу республики на свадьбу, когда в муниципалитете горел лес. На празднике были заместитель главы, начальник КЧС, руководитель финансового управления, замглавы по строительству и некоторые специалисты, сообщает 12 августа «Якутия.Инфо». Подробности в материале: В Якутии чиновники уехали на свадьбу вместо того, чтобы тушить лес?

08:04 12.08.2021 Тушение лесного пожара. Мордовия 13.mchs.gov.ru

08:17 12.08.2021 В ЕАО усугубляется паводковая ситуация. Вода зашла на 75 приусадебных участков, подтоплены один дом и восемь отрезков дорог. Читайте также: В Еврейской АО паводком затопило 75 дворов и размыло дорогу

08:43 12.08.2021 Законодательство в части противодействия пожарам намерены пересмотреть в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания. Сообщается, что председатель государственного собрания республики Константин Толкачев поручил провести анализ действующей нормативной базы и подготовить предложения по ее совершенствованию. Подробности в материале: В Башкирии могут пересмотреть законодательство о противодействии пожарам

08:44 12.08.2021 Руководство Еврейской автономии решает вопрос, вводить ли режим ЧС на территории региона или нет. Повод для размышлений дал паводок в регионе. Об этом: В Еврейской АО из-за паводка могут ввести режим ЧС

08:45 12.08.2021 На восточном побережье Сахалина горбушей засыпало весь берег. Устье реки Конги в Ногликском районе оказалось усыпано горбушей, которая идет на нерест. Сейчас на этом участке действуют «пропускные дни». По мнению очевидцев, лососевые просто сгниют на берегу. [[[video-2]]] Цитата канала skr_ria.

08:46 12.08.2021 Четвертый день подряд в аэропорту Красноярска задерживают рейсы. Сибирь охвачена смогом от лесных пожаров в Якутии и Иркутской области.

08:56 12.08.2021 17 очагов природных пожаров на общей площади 2197,84 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону. Так, один очаг пожара действует в Хайбуллинском районе, 13 очагов — в Бурзянском районе, один очаг — в Зилаирском районе, один очаг — в Зианчуринском районе и один очаг — в Белорецком районе. При этом 14 очагов на общей площади 1636,24 га локализовано. Подробности в материале: В Башкирии продолжают действовать 17 лесных пожаров

08:58 12.08.2021 За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не обнаружено, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 131 лесной пожар общей площадью 1,8 тысячи га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 574 лесных пожара на общей площади 214 тысяч га. Задымленность, отмеченная в районах республики и городе Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области, уточнили в агентстве.

09:03 12.08.2021 Воздух в Москве 12 августа прогреется до 23 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте также: В Москве ожидается дождь с грозой

09:05 12.08.2021 В Якутске могут сделать укороченными или вообще выходными рабочие дни, когда в городе наблюдается сильная задымлённость от лесных пожаров. С такой просьбой к мэру города Евгению Григорьеву обратился глава Якутии Айсен Николаев. Об этом: В Якутии хотят сократить рабочие дни из-за дыма горящих лесов

09:10 12.08.2021 Волна Амурского паводка движется в направлении Хабаровска. Уровень воды у краевой столице подрос на 15 см за сутки, достигнув 511 см. Но подтоплений при такой отметке в городе нет, а специалисты продолжают готовиться к любым непредвиденным ситуациям. Читайте подробнее: Амур у Хабаровска поднялся на 15 см — сроки подхода большой воды изменились

09:12 12.08.2021 До конца нынешней рабочей недели на большей части территории России ожидается температура воздуха на 7−10 градусов выше климатической нормы. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная погода

09:31 12.08.2021 Борьба с лесными пожарами в Челябинской области 74.mchs.gov.ru

09:34 12.08.2021 В Москве ночью 12 августа выпало 36 мм осадков, что составляет 47% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Подробности в материале: В Москве за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

09:40 12.08.2021 В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где недавно на реке Бурея было сразу несколько волн паводка, обстановка стабилизировалась. Вода продолжает спадать. Жители села Усть Ургал и поселка Ургал-1 продолжают приводить в порядок свои дворы, в этом им помогают краевые спасатели и сотрудники МЧС Россиию Подробности в материале: Пострадавшие от паводка в Хабаровском крае начали получать помощь

09:49 12.08.2021 В Сретенском районе Забайкалья из-за обильных дождей обострилась ситуация с павадком в двух сёлах — Верхняя Куэнга и Кокуй. Как пояснил глава района Алексей Закурдаев, маленький ручей Кучертай превратился в огромную реку из-за пришедших с сопок сточных вод, которые возникли из-за обильных дождей. Читайте также: В Забайкалье маленький ручей превратился в огромную реку

09:54 12.08.2021 В течение ближайших дней ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской и Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптик предупредил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в Сибири

09:56 12.08.2021 В Москве за ночь выпало до 30 мм осадков, однако это не повлияло на работу систем жизнеобеспечения. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Об этом: Непогода в Москве не нарушила работу систем жизнеобеспечения

09:59 12.08.2021 По состоянию на утро 12 августа в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на площади 8,1 тыс. га. Читайте также: В Красноярском крае горит более 8 тысяч га леса

10:09 12.08.2021 Кубань. В ночь на 12 августа из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реке Уруп. В результате произошло подтопление 35 дворов в станице Передовой и хуторе Ильич Отрадненского райна. Была проведена эвакуация 53 человек, из них 8 детей. Они были размещены у родственников. К 06:00 12 августа вода сошла, люди вернулись в свои дома. Проводилось оповещение населения с использованием сирено-речевых устройств и подворового обхода. Цитата телеграм-канала «Кубанские новости».

10:21 12.08.2021 В центре Барнаула прямо на проезжей части забил фонтан. Цитата канала «Курсе 22».

10:34 12.08.2021 В Новосибирске 12 августа во второй половине дня ожидается временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +19… +21 °С, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

10:43 12.08.2021 В Ульяновской области из-за засушливой погоды не рассчитывают на большой урожай зерновых, как было в 2020 году. Читайте также: В Ульяновской области не рассчитывают на «высокий урожай»

10:59 12.08.2021 Среднесибирское УГМС: 13 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных районах Красноярского края сохранится мгла. В Эвенкии, в центральных и южных районах, в Хакасии и Туве ночью и утром местами туманы. В Эвенкии, в центральных, южных районах и в республиках Хакасия и Тува грозы, в Республике Тува возможен град и порывы ветра при грозах 15−20 м/с, днём в южных районах и в Республике Хакасия сильные дожди, в Эвенкийском муниципальном районе высокая пожарная опасность IV класса.

11:09 12.08.2021 В результате вызванного проливными дождями наводнения в турецкой провинции Кастамону погибли четыре человека. Об этом 12 августа сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям Турции (AFAD). Читайте также: В Турции в результате наводнения погибли четыре человека

11:09 12.08.2021 Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы иркутского гидроузла. Как сообщает 12 августа пресс-служба правительства Приангарья, это необходимо для снижения интенсивности наполнения Байкала и Иркутского водохранилища. Уровень Ангары в Иркутске снизился на 7 см за сутки и продолжает падать. С 12 августа сбросные расходы увеличили на 200 м3/сек — до 3300 м3/сек. Читайте также: Иркутская ГЭС снизила сброс воды

11:14 12.08.2021 Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на утро 12 августа в регионе продолжают действовать 26 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 141 780 га. Из них шесть пожаров локализованы на площади 19 713 га. 23 — в Катангском районе, три — в Киренском районе. Об этом: В Иркутской области полыхает более 140 гектаров леса

11:16 12.08.2021 Тушение лесных пожаров при помощи вертолета МИ-8. Краснодарский край. 23.mchs.gov.ru

11:17 12.08.2021 Из-за густого дыма в Якутии 12 августа остановлены пассажирские перевозки на маломерных судах и работа паромной переправы возле Якутска. Ограничения связаны с очень плохой видимостью из-за смога. Читайте подробнее: В Якутии из-за дыма остановлено движение маломерных судов и паромов

11:43 12.08.2021 В Омской области днём 13 августа ожидается +17… +22 градуса тепла, ветер северо-восточный, северный 7−12 м/с, преимущественно без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

12:10 12.08.2021 Экстренная информация Гидрометцентра России: в течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с.

12:38 12.08.2021 13−15 августа в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с. На реках подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма, сообщает Гидрометцентр России.

13:11 12.08.2021 В Иркутской области продолжает шириться число населенных пунктов, окутанных дымом от природных пожаров, действующих на севере области и в соседнем регионе — Якутии. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, задымление наблюдается в 793 населенных пунктах 21 района и в 8 городских округах. Подробности в материале: Дым от якутских пожаров отмечен почти в 800 населённых пунктах Приангарья

13:20 12.08.2021 МЧС. 14.mchs.gov.ru

13:21 12.08.2021 В Забайкальском крае 12 августа сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на реке Чита у города Чита ожидается прохождение пика паводка с подъемом уровней воды на 10−15 см, затем начнётся спад, но вода на пойме сохранится. Об этом: В Забайкалье вышла из берегов река Чита

13:26 12.08.2021 В Якутске допустимая концентрация химических веществ в воздухе превышает норму почти в 20 раз, заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем в город по поручению президента РФ Владимира Путина прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Министру предстоит заняться управлением группировкой спасателей для борьбы с лесными пожарами.

13:28 12.08.2021 Ливни в Крыму затопили трассу Симферополь — Ялта. По данным МЧС, в Симферопольском районе подтоплены четыре дома и 11 придомовых территорий. Сегодня, 12 августа, синоптики снова прогнозируют сильные осадки в центральных и южных районах Крыма. Мэр Ялты Янина Павленко попросила отдыхающих и жителей оставаться дома. Цитата RT.

13:30 12.08.2021 В Симферопольском районе речка Тавель вышла из берегов. Поток воды подтопил дома и дорогу, пишет smotri_media. В зоне подтопления оказались 4 домовладения и 11 придомовых территориях. Шесть человек эвакуировали. Сейчас вода сходит естественным путём. Последствия непогоды ликвидируют 95 человек и 18 единиц техники.

13:31 12.08.2021 А вот так сейчас выглядит трасса «Таврида». Дорогу в Крыму затопило от Феодосии до Керчи. Цитата mobrep.

13:32 12.08.2021 Мощные ливни обрушились на Крым, пишет smotri_media. Данные кадры из Феодосии. Местные жители обеспокоены и собирают тревожные чемоданчики. [[[video-3]]] В Ялте объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и шквалистый ветер. Есть вероятность схода селей.

13:38 12.08.2021 В задымленных городах и поселках Приангарья 779 проб атмосферного воздуха не показали превышения ПДК — Роспотребнадзор. Исследования проводятся на содержание 9 веществ: углерод оксид, взвешенные вещества, РМ 2,5, РМ10, сера диоксид, азота диоксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углерод (сажа).

14:12 12.08.2021 По данным Гидрометцентра РФ, за прошедшие дни августа в Москве выпало 75 мм осадков (среднее за 1991−2020 гг. — 78 мм).

14:21 12.08.2021 В пятницу, 13 августа, местами по Пензенской области ожидается гроза, при грозе порывы южного и северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с. Днем возможен град, местами сильный дождь. При этом жара не отступит. Столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +33 градусов, ночью — +22…+24. Читайте подробнее: Град и сильный дождь с ветром ожидаются в Пензенской области

14:29 12.08.2021 Мужчина в Новосибирске утопил свою машину в огромной луже. Он хотел переехать на другую сторону, но у местных дорог были свои планы на этот счет. Цитата канала tv360.

14:53 12.08.2021 Прогноз Среднесибирского УГМС на 13 августа по Красноярску: облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13,+15 °С, днём +23,+25 °С.

15:25 12.08.2021 Дождь. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:43 12.08.2021 На Польшу надвигается антициклон «Люцифер», принесший экстремально высокие показатели температуры в других регионах. Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь Института метеорологии и водной экономики Польши Гжегож Валиевский на своей странице в Twitter. «В Италии этот антициклон показал 48,8 градуса жары, и, по сообщению итальянских СМИ, это европейский температурный рекорд. Такой горячий воздух не дойдет до Польши, но выше 30 градусов температура точно будет держаться», — заявил Валиевский. Об этом: На Польшу надвигается антициклон «Люцифер»

15:49 12.08.2021 После прошедших облачных и дождливых дней август вновь порадует летним теплом и более частым присутствием солнца на небосводе. Над средней полосой России в ближайшие дни установится западно-восточный перенос воздушных масс, который обеспечит плавные колебания температуры и локальные небольшие кратковременные дожди в отдельные дни, сообщает Гидрометцентр 12 августа.

15:51 12.08.2021 Количество осадков (мм) днем 11 и ночью 12 августа в Москве и Московской области Станция Осадки днем11 августа Осадки ночью12 августа Суммарно Москва (ВДНХ) 11 25 36 Балчуг 14 19 33 Тушино 6 18 24 Немчиновка 8 16 24 Подмосковная 3 10 13 Михайловское 11 9 20 Bнуково 9 15 24 Домодедово 8 20 28 Шереметьево 4 20 24 Клин 6 2 8 Дмитров 6 20 26 Волоколамск 1 0,3 1,3 Mожайск 2 --- 2 H,-Иерусалим 1 3 4 Пав, Посад 5 5 10 Черусти 2 1 3 Hаро-Фоминск 0,3 0,8 1,1 Серпухов 11 8 19 Коломна 5 3 8 Eгорьевск 5 3 8 Кашира 5 15 20

15:52 12.08.2021 По данным Гидрометцентра России, за прошедшие дни августа в Москве (по данным мс ВДНХ) выпало 75 мм осадков (среднее за 1991−2020 гг. 78 мм).

15:53 12.08.2021 Источник: Гидрометцентр России

15:54 12.08.2021 В четверг, 12 августа, небольшой дождь, местами умеренный, местами гроза, максимальная температура в Москве +20… 22 °, по области +20… 25 °, ветер южной четверти 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

16:52 12.08.2021 В пятницу, 13 августа, по области местами небольшой дождь. Ночью в Москве +14… 16 °, по области +12… 17 °. Днем в Москве +21… 23 °, по области +20… 25 °. Ветер западный 7−12 м/с.

16:54 12.08.2021 Во второй половине суток 12 августа и в течение суток 13 августа на реках и балках восточного и юго-восточного районов Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м без достижения опасных отметок. В селевых бассейнах малых рек округов Феодосии и Судака угроза формирования наносоводных и селевых потоков.

16:55 12.08.2021 Паводок в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru

17:25 12.08.2021 В период 13−15 августа в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с, на реках Кабардино-Балкарии подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

17:25 12.08.2021 В течение суток 13−14 августа местами в Ростовской области сохранятся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с, в отдельных районах области очень сильные дожди, сильные ливни.

17:40 12.08.2021 До выборов остаётся чуть больше месяца. Сумеет ли власть доказать, что она способна эффективно реагировать на возникающие природные катаклизмы? Об этом: За кого пойдёт голосовать человек, у которого «хата сгорела»?

18:34 12.08.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии. 14.mchs.gov.ru

19:07 12.08.2021 Парашютисты-десантники Авиалесоохраны не пустили огонь в 11 населенных пунктов Якутии, где живут около 15 тысяч человек. На текущий момент основная задача Авиалесоохраны для тушения Якутии — проведение встречных отжигов, самого эффективного метода борьбы с крупными и особо крупными пожарами, сообщает служба 12 августа.

19:09 12.08.2021 ЧС в лесах Якутии сохраняется больше, чем полтора месяца (с 23 июня). Все это время вместе с якутской Авиалесоохраной яростно сражается за жизнь тайги и населенных пунктов сводный отряд парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 12 регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. По оперативным данным, в условиях экстремальных пожарных рисков общими усилиями парашютистам-десантникам Авиалесоохраны удалось не пустить огонь, в том числе особо крупных пожаров, в семи районах республики в 11 населенных пунктов, где проживает почти 15 тысяч человек.

19:10 12.08.2021 В течение недели в состав сводного отряда Авиалесоохраны добавились еще 102 парашютиста десантника Авиалесоохраны пяти регионов Уральского и Северо-Западного округов (Карелии, Архангельской, Мурманской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа). Сегодня ночью, 12 августа, из Хабаровска в Якутск вылетают еще 75 парашютистов-десантников Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Таким образом, общая численность группировки Авиалесоохраны на тушении пожаров в Якутии превысит 1 тысячу человек.

19:11 12.08.2021 Тушение лесного пожара в Якутии. 14.mchs.gov.ru

19:12 12.08.2021 Основная задача Авиалесоохраны — проведение и контроль за встречными отжигами, которыми парашютисты-десантники владеют с ювелирной точностью. Активное проведение отжигов необходимо в связи с действием на территории Якутии крупных и особо крупных пожаров, так как эффективно противостоять их силе можно только методом контролируемого отжига. Проводить отжиги можно только от негоримых рубежей, либо от специально минерализованных полос, с которых до не горимой глины удалены все горючие материалы, вплоть до перегнойного слоя, либо от рек, ручьев, дорог и других барьеров. Сегодня для прокладки минерализованных полос в Намском районе республики парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взpывные работы с применением дeтoниpующего шнура высокой мощности.

19:13 12.08.2021 По данным оперативного штаба Якутии, 12 августав республике проводятся работы по тушению 63 пожаров. За сутки локализовано 7 пожаров, ликвидировано — 13, обнаружено — 9 новых пожаров. На тушении лесных пожаров работают более 4,8 тысячи парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, пожарных, военных формирований, местного населения. Задействовано 706 единиц наземной техники. Работают воздушные суда якутской Авиалесоохраны, Минобороны России и МЧС России. На особом контроле находятся пожары, действующие в районах 14 населенных пунктов.

19:14 12.08.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев оценивает ситуацию с лесными пожарами в Якутии mchs.gov.ru

19:16 12.08.2021 Лесной пожар возле села Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области локализован 12 августа. В его ликвидации задействованы сотрудники Ульяновского лесничества и Центра пожарной безопасности минприроды Ульяновской области. Общая площадь составила 0,57 га. «В настоящий момент пожар локализован, он на завершающей стадии тушения. Причина возгорания устанавливается, предположительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём», — отметила и. о. министра природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина.

19:32 12.08.2021 Девятые сутки продолжается тушение пожара в заповеднике имени Петра Смидовича. В ликвидации участвует около 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники. По-прежнему работу огнеборцам осложняет жаркая и сухая погода, а также достаточно сильный ветер. Читайте также: Девятые сутки идёт тушение пожара в «Заповедной Мордовии»

19:49 12.08.2021 Плохая погода ожидается в Крыму и Тамани (Краснодарский край), написал 12 августа ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram: «Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» Читайте подробнее: Крыму и Кубани прогнозируют «библейский потоп»

20:00 12.08.2021 Пожарные машины тушат лесной пожар. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:02 12.08.2021 В Мордовском государственном природном заповеднике 15 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны третий день подряд продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня крупного лесного пожара на площади, пройденной огнем 4,6 тыс га. Протяженность отжига составила более 16 км. Работу Авиалесоохраны осложняет ветер. Чтобы не допустить «разворота направления отжига», инструктор парашютно-пожарной команды Сергей Меркушев, за плечами которого почти 30 лет работы в Авиалесоохране, тушение более 800 не только в европейской части России, но и на Чукотке, в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и других регионах, постоянно не только отслеживает ветровую нагрузку, но и делает прогноз ее изменений.

20:22 12.08.2021 13 и 14 августа, а также ночью и утром 15 августа в Краснодарском крае на территории Сочи сохранятся местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 22−27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На отдельных малых реках территории города-курорта Сочи ожидаются превышение опасных отметок уровней воды.

20:30 12.08.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев облетает район лесных пожаров в Якутии. mchs.gov.ru

20:30 12.08.2021 Жители Якутии иронизируют над запоздалым визитом в регион главы ГУ МЧС России Евгения Зиничева и не верят в результативность его посещения. В то же время люди радуются, что теперь и у него есть возможность самому подышать дымом горящих лесов республики. Читайте также: «Пока президент не пнул» — в Якутии обсуждают приезд главы МЧС Зиничева

20:40 12.08.2021 Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

20:43 12.08.2021 Все лесные пожары в Турции потушены — министр лесного хозяйства.

20:44 12.08.2021 Тушение лесного пожара в Турции. msb.gov.tr

20:54 12.08.2021 Все лесные пожары в Турции взяты под контроль, осталось завершить только «работы по охлаждению», написал 12 августа министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли в Twitter. Об этом:Турция справилась с лесными пожарами

21:34 12.08.2021 13 и 14 августа, а также ночью и утром 15 августа в Краснодарском крае сохранится опасность формирования смерчей над морем на участке Магри-Веселое.

22:22 12.08.2021 Тушение лесных пожаров с помощью забора воды.14.mchs.gov.ru

22:24 12.08.2021 Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В рамках выполнения поручения Совета безопасности РФ госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий, отмечает пресс-служба 12 августа. С 5 по 12 августа 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России: [[[list-0]]]

22:24 12.08.2021 В рамках деятельности Международной хартии по космосу и крупным катастрофам Роскосмосом осуществлен мониторинг наводнения в Индии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий: [[[list-1]]]

22:25 12.08.2021 Тушение природного пожара в Якутии. 14.mchs.gov.ru

22:26 12.08.2021 В связи с развитием паводкоопасной обстановки в ДФО (Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область) 4 августа 2021 года активирована Хартия, по состоянию на 12 августа в МЧС России переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли объемом около 2,5 млн квадратных километров (284 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов. Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 772 тысяч квадратных километров (98 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные в объеме около 332 тысяч квадратных километров (48 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Источник: Роскосмос

22:27 12.08.2021 Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные в объеме 552 тысяч квадратных километров (66 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные космической съемки в объеме около 24 тысяч квадратных километров (4 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно), отмечают в Роскосмосе 12 августа.

22:32 12.08.2021 В течение суток 13 августа местами, преимущественно по южным и восточным районам Карелии и на востоке Ленинградской области ожидаются очень сильные дожди.

22:39 12.08.2021 В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы крупный град, шквал 20−25 м/с.

22:40 12.08.2021 В период 13−15 августа в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с; на реках подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

22:57 12.08.2021 До конца суток 12 августа, а также в течение суток 13 и 14 августа местами в Чеченской Республике и Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с. На реках подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

22:59 12.08.2021 13 августа на севере Приволжского феднерального округа аномально жаркая погода, 13−14 августа на юге ПФО — ливневый дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, 14 августа в Татарии град.

22:59 12.08.2021 Тушение лесного пожара.14.mchs.gov.ru

04:07 13.08.2021 В пятницу, 13 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 13 августа в Красноярске ожидается до +25 °C

04:20 13.08.2021 13 августа в Якутии объявлено нерабочим днём для жителей 11 районов. Такой указ подписал глава республики Айсен Николаев в связи с сильной задымлённостью этих территорий из-за лесных пожаров. Читайте подробнее: В Якутии объявили нерабочий день из-за дыма лесных пожаров

04:31 13.08.2021 В Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 215 тысяч жителей западных префектур. Об этом 13 августа сообщает телеканал NHK. Об этом: На западе Японии из-за ливней эвакуируют около 215 тыс. жителей

04:40 13.08.2021 Лесной пожар вплотную приблизился к летнему поселению Мельжехси Чурапчинского района Якутии. Оттуда эвакуированы люди, днём и ночью огнеборцы следят за тем, чтобы возгорание не перекинулось на населённый пункт. Читайте подробнее: Огонь лесных пожаров угрожает селу в Якутии

04:48 13.08.2021 В китайской провинции Хубэй в результате наводнений погиб 21 человек, четверо объявлены пропавшими без вести. Об этом 13 августа сообщает газета Global Times. Об этом: В Китае в результате ливней и наводнений погиб 21 человек

05:16 13.08.2021 В Якутии сохраняется угроза распространения лесных пожаров на 13 населённых пунктов. Огонь подошёл и к городу Якутск. Для локализации очага возле столицы региона буду использованы вертолёты и бульдозеры. Читайте также: Лесной пожар подошёл к столице Якутии

05:25 13.08.2021 В Якутии зафиксирован 171 лесной пожар. Размер территории, охваченной огнём, составляет 3 млн 948 тыс. га. Читайте подробнее: В Якутии горят почти 4 млн га лесов

05:41 13.08.2021 В пятницу, 13 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 13 августа в Москве ожидается до +23 °C

05:42 13.08.2021 Руководство Амурской области уговаривает директоров гидроэлектростанций региона уменьшить сбросы воды, чтобы не осложнять и без того непростую паводковую ситуацию. На призыв откликнулась Бурейская ГЭС. Читайте подробнее: Из-за паводка ГЭС в Приамурье снизит расход воды

06:02 13.08.2021 В Хабаровске прекращается пассажирская навигация — уровень Амура превысил 530 см. Читайте также: В Хабаровске приостановили пассажирскую навигацию — Амур сильно поднялся

06:32 13.08.2021 За прошедшие сутки в Северо-Байкальском районе Бурятии возник лесной пожар. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,7 га. Возгорание ликвидировали за десять часов. На утро 13 августа в Бурятии действующих лесных пожаров нет, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

06:54 13.08.2021 Тушение пожаров в Саратовской области. 64.mchs.gov.ru.

07:01 13.08.2021 Власти Якутии объявили 13 августа нерабочим днем на большей части республики — к этому привело настолько сильное задымление, что людям становится плохо на улице. Жители Якутска тем временем идут добровольцами бороться с огнем и выкладывают фото, похожие на сцены из «ужастиков». "Как только узнала, что началась мобилизация добровольцев, не раздумывая нашла номер и предложила свою помощь. Закрыть глаза на проблему не получается, не испытывать страх, боль, бессилие перед стихией — не получается. Но получается гордиться земляками, которые идут в бой с неуправляемой стихией», — рассказала жительница Якутска Анна. Цитата канала tv360.

07:06 13.08.2021 Крым снова заливает после залповых дождей. Вода уже зашла в сотню жилых домов и на 200 участков. В Керчи сейчас максимальный уровень воды в районе стадиона и оптового рынка, где люди вылавливают из воды арбузы. Жителей города призвали держать документы под рукой на случай эвакуации»: «библейский потоп» пришел в Керчь, в ближайшие сутки выпадет три месячных нормы осадков. [[[video-4]]] Цитата Первого канала.

07:06 13.08.2021 Число подтопленных домов в Амурской области снизилось до 161, придомовых территорий — до 1276. От воды освободились восемь домов и 60 приусадебных участков. Подробности в материале: Жилые дома в Амурской области начали освобождаться от воды

07:17 13.08.2021 В Якутске сейчас так. Накануне закрывали аэропорт. Похоже, что спасут республику только проливные дожди. Цитата канала «Иркутск политический».

07:28 13.08.2021 Синоптики успокоили приморцев — прогнозируемый очередной тайфун не затронет регион. Читайте подробнее: Синоптики Приморья рассказали о поведении тайфуна из Тихого океана

07:30 13.08.2021 В Анапе некоторые улицы стали бушующим морем. Одну из них даже перекрыли.

07:31 13.08.2021 Керчь снова топит. «Большая» вода пришла на улицу Кирова.

08:12 13.08.2021 В Японии предписание об эвакуации из-за ливней, вызывающих угрозу схода оползней и выхода рек из берегов, получили жители ещё двух префектур — центральной префектуры Ниигата и западной Эхимэ. Об этом 13 августа сообщает телеканал NHK. Об этом: В Японии эвакуацию из-за ливней объявили уже в 10 префектурах

08:12 13.08.2021 148 жителей Якутии заразились коронавирусом за последние сутки (днём ранее — 146). Лидер по количеству заболевших — Якутск, где вирус подхватили 75 человек. Читайте также: В Якутии от COVID-19 скончались ещё шесть человек

08:24 13.08.2021 В Амурской области появились мохнатые «спасатели». Котёнок и собака из числа спасённых при прохождении паводка животных остались помогать сотрудникам МЧС. Когда вода спадёт, их намерены вернуть хозяевам. Подробности в материале: МЧС Приамурья поставило на довольствие спасённых от наводнения кота и пса

08:36 13.08.2021 Жителей Белогорского городского округа, чьи дома подтопило паводком, предлагают освободить от уплаты налога на недвижимость. Такую инициативу обнародовал руководитель налоговой инспекции по Белогорску Алексей Мартющев. Мэр города Станислав Мелюков его поддержал. Подробности в материале: В Амурской области подтопленцев освободят от налогов

08:44 13.08.2021 Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. На курорте введен режим повышенной готовности. Все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу с последствиями ночной стихии. За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Под воду ушли многие участки города. [[[video-5]]] В ликвидации последствий задействованы подразделения службы «Кубань-Спас», муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады Водоканала. Также в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники из краевого ГУ МЧС. Цитата канала «Кубанские новости», видео — @yuraoz.

08:44 13.08.2021 Климатические нормы, обновляющиеся раз в 30 лет, изменятся в России в 2021 году. Об этом 13 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте также: Синоптик предупредил об изменении климатических норм в России

09:08 13.08.2021 В Москве 13 августа ожидается до 22 градусов выше нуля, сообщили в центре погоды «Фобос». Читайте также: Осадки в Москве идут на убыль

09:09 13.08.2021 В Улан-Удэ, по данным на утро сегодня, 13 августа, уровень воды на реке Селенга составил 236 см. Рост за сутки — 3 см. На реке Уда уровень воды — 140 см (-3 см/сутки). Об этом сообщает мэрия города. Подробности в материале: Жителей Бурятии предупредили о возможном образовании селевых потоков

09:09 13.08.2021 Три новых лесных пожара на площади 1,01 га зарегистрированы за сутки в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона. Сообщается, что сейчас в регионе действуют 10 лесных пожаров на площади 1052,1 га. При этом девять лесных пожаров локализованы на площади 604,1 га, один лесной пожар на площади 448,0 га находится на стадии локализации, а десять переходящих лесных пожаров на площади 1278,85 га ликвидированы. Читайте также: В Башкирии выявили три новых лесных пожара

09:29 13.08.2021 Жителей Якутска просят не выходить из дома и изолировать влажной тканью оконные и дверные проёмы. Концентрация примесей в воздухе города превысила допустимые нормативы по нескольким параметрам. Читайте подробнее: Концентрация взвешенных частиц в воздухе Якутска превысила норму в 21 раз

09:44 13.08.2021 В Иркутской области к 13 августа немного сократилось число населенных пунктов, окутанных дымом от природных пожаров, действующих на севере области и в соседнем регионе — Якутии. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, задымление наблюдается в 681 месте проживания, расположенном в 17 районах. Читайте подробнее: Дым от лесных пожаров окутал более 800 населённых пунктов Приангарья

10:02 13.08.2021 На Керчь надвигается ураган, людей готовят к эвакуации. Ливни обернулись для жителей города настоящим бедствием: дороги под водой, дома на грани подтопления, троллейбусы отменены. Вчера выпало две месячные нормы осадков — мезоциклон «Зарема» принёс 83 миллиметра воды за один день. Цитата канала mash_na_volne.

10:03 13.08.2021 Керчь. Власти предупреждают людей, что худшее только впереди. Сегодня, 13 августа, будет штормовой ветер (25−30 м/с), количество осадков превысит 25 миллиметров за каждые три часа. Жителям низменных районов сказали готовиться к эвакуации, собирать документы и вещи первой необходимости.

10:05 13.08.2021 В Новороссийске из-за ливней ввели режим ЧС. За сутки ожидается выпадение двух месячных норм осадков.

10:08 13.08.2021 Над Северным Кавказом ближайшие трое суток будет властвовать непогода. На регион надвигаются сильные ливни с грозами, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с, сообщили 13 августа в пресс-службе управления Гидрометцентра по региону. Читайте также: Сильные ливни с градом обрушатся на Северный Кавказ

10:13 13.08.2021 В Алжире пожары унесли жизни 69 человек. В Италии особо тяжелая ситуация в Калабрии и на Сицилии, в стране рекордная для Европы жара в 48,8 градуса. В Греции практически потушили остров Эвбея, который теперь предстоит восстановить. В Черногории лесные пожары добрались до национального парка Дурмитор, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО»: Средиземноморье горит со всех сторон. Цитата Первого канала.

10:14 13.08.2021 Тушение лесных пожаров в Тюменской области. aviales.ru.

10:25 13.08.2021 Добровольцы Забайкалья продолжают работать в районах, где произошли паводки. Во время пресс-конференции 13 августа представители добровольческих организаций рассказали журналистам o своей работе в местах ЧС. «В этом году было собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарного груза: более 50 тонн воды, около 30 тонн продуктов питания и порядка 30 тонн бытовой химии, средств дезинфекции и «антиплесени». Чтобы приобрести это, фонд Тимченко и коалиция НКО «Забота рядом» предоставили нам около 3 миллионов рублей. В том числе мы закупили технику для сушки помещений. Также неравнодушные жителей Забайкалья переводили деньги. Всего из рук добровольцев гуманитарную помощь получили 750 семей Шелопугинского, Балейского и Шилкинского районов. Сейчас собирается груз в Чернышевский район», — сообщает координатор объединенного штаба добровольцев ЧС Забайкальского края Светлана Тылькевич.