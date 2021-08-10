Ижевск, 10 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В четырех районах Удмуртии показатель вакцинации населения превысил 60%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Диева Прививка

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Так, лидером по числу вакцинированных жителей является Дебесский район, где прививку от коронавируса сделали 78,8% проживающих в районе. В Красногорском районе уровень вакцинации достиг 65,6%, в Селтинском — 63% и в Киясовском 62,8%.

Глава Дебесского района Андрей Иванов подчеркнул, что в поликлинике районной больницы прививку можно сделать ежедневно, включая субботу. В дальние районы направляется автомобиль КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания населения).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 10 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 314 014 человек. Второй компонент препарата получили 228 758 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

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