Москва, , 13:58 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель напомнит украинскому руководству о необходимости соблюдать Минские соглашения. Об этом 10 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Также немецкий лидер напомнит Киеву про обязанность дать Донбассу автономию, уверен эксперт.

«Что касается визита на Украину, она едет, как мне кажется, чтобы напомнить украинскому руководству, что есть Минские соглашения, что есть ответственность Украины, что автономию Донбассу надо дать», — сказал Рар.

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