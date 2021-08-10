Москва, 10 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 360 тыс. автобусов. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Маршрутный автобус ПАЗ

Самыми распространенными в России автобусами являются модели «ПАЗ-3205» (111 250 шт.). Следом идут: «Кубань G1» (34 100 шт.), «ПАЗ-3204» (18 663 ед.), «ПАЗ-4234» (16 323 шт.) и «КАВЗ-3976» (14 672 ед.).

Отмечается, что всего в России числится 155 780 автобусов марки «ПАЗ», 35 166 моделей «Кубань», 28 224 машины «ЛИАЗ», 27 716 автобусов «КАВЗ» и 24 310 — «Нефаз».

Большая часть автобусов числится в Москве. На 1 января 2021 года в российской столице насчитывалось 20 507 автобусов.

Напомним, на начало 2021 года в России был зарегистрирован 3 686 401 автомобиль сегмента LCV (легкие коммерческие машины).

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