Рязань, 10 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Рязанской области 10 августа выявлено 122 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после лечения 80 пациентов, трое скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,34%. Всего в Рязанской области подтверждён 36 401 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 33 586 человек. В лечебных учреждениях находятся 648 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, 10 августа в регионе зарегистрировано три летальных исхода, в целом от осложнений скончались 840 человек.