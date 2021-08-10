Казань, 10 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили 5636 человек, сообщает 10 августа республиканский минздрав.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего на сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 885 160 человек. Вторую дозу вакцины получили 688 962 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждены 24 436 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек. Всего выздоровели 21 594 ковид-пациента, скончались 637 носителей вируса.

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